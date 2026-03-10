Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a hombre en Miami Dade por robar casi 1,000 galones de combustible en estaciones de servicio
Las autoridades del condado de Miami-Dade County arrestaron a un hombre acusado de participar en un esquema organizado para robar cientos de galones de combustible diésel en estaciones de servicio de 7Eleven.
El sospechoso fue identificado como Andro Rodríguez-González, de 34 años, quien presuntamente utilizaba una camioneta adaptada con tanques ocultos para cargar grandes cantidades de combustible sin pagar.
Las autoridades estiman que el acusado habría sustraído casi 950 galones de diésel, valorados en aproximadamente 3,457 dólares.
Así funcionaba el esquema de robo
Según el informe policial, el esquema consistía en utilizar vehículos equipados con tanques flexibles ocultos conocidos como “bladder tanks” que permitían almacenar grandes cantidades de combustible dentro de la camioneta.
Los sospechosos manipulaban los dispensadores de las estaciones para que el sistema liberara combustible sin registrar el pago.
De acuerdo con investigadores, este método permite extraer cientos de galones en una sola visita a la gasolinera.
Posteriormente, el diésel robado era transportado a depósitos donde se transfería a contenedores de gran capacidad o camiones cisterna para su posible venta ilegal.
Investigación y seguimiento al vehículo
El caso comenzó cuando un investigador de la cadena 7-Eleven alertó a la policía sobre una camioneta Dodge Ram 2500 marrón vinculada a varios incidentes de robo de combustible.
La investigación fue llevada a cabo por el MiamiDade Sheriff’s Office con apoyo de la Florida Highway Patrol.
Tras obtener una orden judicial, los investigadores colocaron un dispositivo de rastreo en el vehículo el 19 de febrero, lo que permitió vincularlo con múltiples robos ocurridos durante las semanas siguientes.
Casi mil galones robados
Entre los incidentes documentados por las autoridades se incluyen varios robos ocurridos entre febrero y marzo.
Los investigadores estiman que el acusado obtuvo de manera fraudulenta:
89 galones en un primer incidente
154 galones en otro robo
más de 100 galones en múltiples ocasiones posteriores
En total, las autoridades calculan que el esquema permitió robar casi 950 galones de diésel en diferentes estaciones del condado.
Evidencias encontradas
Rodríguez-González fue arrestado en su vivienda.
Durante la inspección de su camioneta, los agentes encontraron:
varios tanques modificados ocultos
equipos para almacenar combustible
dos imanes utilizados presuntamente para manipular los dispensadores
El sospechoso enfrenta cargos que incluyen:
fraude organizado
hurto mayor en tercer grado
robo minorista de combustible
posesión de vehículo con tanque ilegal
Investigadores analizan posible red criminal
Registros judiciales también indican que el acusado enfrentó previamente cargos por posesión de sustancias controladas.
Además, se encontraba en libertad bajo fianza por otro caso relacionado con robo de combustible, lo que ha llevado a los investigadores a examinar si otras personas participaron en la operación.
Las autoridades continúan investigando si el diésel sustraído era vendido posteriormente en el mercado negro.