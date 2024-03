Captado en cámara el ataque de un Bulldog Americano a un pequeño perrito en un condominio de Miami

“Yo viví una experiencia de mucha impotencia, no tenía como salvar a Tico de ese perro” agregó la dueña del schnauzer.

Aunque González intentó por todos los medios separar a las mascotas y hasta se cayó al suelo, su esfuerzo no dio resultados.

“No tengo palabras para decir lo que he vivido con ese incidente, pedí ayuda y nadie me ayudó y el cono fue lo único que encontré, pero no fue suficiente”, continuó Elda González.

Cuando vio perdidas sus esperanzas, afortunadamente un vecino llegó a su rescate.

“Yo lloré muchísimo pidiendo auxilio, pero no podía hacer nada, es un animal muy fuerte y viendo la manera en la que estaba desgarrando a Tico, hasta un vecino le dio con el pie y lo soltó”, añadió.

Tico, quien fue adoptado hace cuatro años, sobrevivió a la terrible experiencia que le ha dejado secuelas.

“No solo es el daño físico y psicológico, porque él no se alimenta, ha bajado de peso, nosotros no dormimos bien, nos hemos pasado todas las noches cuidándolo a el”, dijo la dueña de la mascota.

Por qué el american bulldog atacó al schnauzer, es la pregunta que todos se hacen.

“El dueño del otro perro esd el primer piso, él dice que no sabe cómo sucedió, pero es su responsabilidad porque es un animal, él no sabe cómo el perro se salió”, contó la mujer.

Mientras Tico recibe su tratamiento, su dueña se esfuerza por lograr que el otro perro salga del edificio.

“Estamos abogando para ver si el perro puede salir del condominio por el riesgo que representa para la comunidad completa”, dijo Elda González.

Los dueños del american bulldog han asumido todos los gastos veterinarios de Tico.

La policía de Miami recibió la denuncia del incidente, sin embargo, es el Departamento de Servicios para Animales del Condado Miami-Dade el que está investigando el caso e informó que los propietarios de ambas mascotas tienen un plazo para presentar los documentos que le han sido solicitados.

“El 16 de febrero de 2024, un testigo del ataque, que no era el dueño del perro atacado, inició una investigación sobre perros peligrosos. El testigo alega que un Bulldog Americano atacó a un perro Schnauzer. Los Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade se comunicaron con el dueño del Schnauzer y le proporcionaron los documentos requeridos, que actualmente están pendientes de presentación”.

“El dueño del perro víctima tiene un período de dos semanas para presentar su declaración jurada junto con cualquier documentación de respaldo, como informes policiales, registros veterinarios y fotografías. Al recibir esta documentación, Servicios para Animales procederá a proporcionar al dueño del perro atacante una declaración jurada, dándole un plazo similar de dos semanas para completarla”.

“Tras la recopilación de pruebas de ambas partes. Animal Services evaluará cualquier posible infracción y señalará al perro en consecuencia. Si se establece alguna infracción, el dueño del perro atacante puede enfrentar multas en relación con el incidente”.

“Es importante comprender que el proceso de investigación de perros peligrosos se lleva a cabo de manera consistente, ya sea que el incidente involucre ataques a humanos u otros animales domésticos. La determinación de si un perro es agresivo o peligroso, así como las consiguientes citaciones, depende de varios factores cuidadosamente considerados durante la investigación”, concluyó el comunicado de Animal Services de Miami-Dade.