Barbero cubano de Texas tras las rejas en Florida por comprar y manejar un Bentley robado

Bordelon no pudo decir quién lo llamó, a quién se lo compró o dónde lo compró.

El vehículo de alta gama, valorado en $177,000, fue robado de una casa en Jupiter Island, el número VIN estaba cubierto con cinta y la placa temporal no era válida.

El conductor en el momento de la parada de tráfico, Ronald Bordelon, no es, no era y probablemente nunca será el futuro propietario de este automóvil en particular.

En pocas palabras, el viaje de regreso de Ronald Bordelon a "P's Chop Shop" iba a ser sin Bentley y su entusiasmo se cortó un poco.

Ronald Bordelon fue arrestado y acusado de Grand Theft Auto/más de $100,000.

Este es el segundo vehículo robado de alta gama recuperado en el condado de Martin en semanas.