Balacera deja una casa envuelta en llamas en el suroeste de Miami

Ese video no solo muestra la intensidad de ese incendio, sino que también se puede escuchar algo estallando cuando los dos autos se incendiaron.

Según información preliminar de la policía, nos dicen que todo esto sucedió mientras esos autos estaban estacionados debajo de un puerto de automóviles fuera de la casa.

Gwen Swan, que vive al lado, le dijo a Local 10 News que escuchó dos disparos. Dijo que las llamas estaban a punto de incendiar sus propios autos.

“¡Muy nerviosa! Estaba muy nerviosa, porque estoy con mi padre aquí y el fuego yendo y tratando de salir”, dijo.

Tanto policías como bomberos respondieron a la escena.

Desde entonces, el incendio ha sido extinguido, dejando graves daños.

No se han reportado heridos.

Los vecinos ahora se preguntan si el incendio fue intencional.

”¿Sabes qué? Podría sacar muchas conclusiones sobre eso, está bien. Pero no lo sé”, dijo Swan. “Si hubiera visto algo, entonces podría decir eso, ¿de acuerdo? Pero no pude ver específicamente quién, qué y cuándo. No puedo decir eso”.