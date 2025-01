Aún no se sabe quien disparó la bala que acabó con la vida de una niña de Miami el 31 de Diciembre 2024

“Todos los años hacemos un llamado a la comunidad para que no estén descargando armas de fuego en la vía pública. No solo es un hecho peligroso y es crimen de segundo grado y aunque hemos hecho ese llamado, hubo una persona que no tuvo la prudencia y desafortunadamente una familia está sufriendo hoy por la pérdida de su hija de 10 años”, dijo Angel Rodríguez, portavoz de la policía de Miami-Dade.