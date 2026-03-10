americateve

Jorge Perugorría

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

El actor cubano Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba durante el Festival de Málaga, provocando fuertes reacciones en redes y entre opositores

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jorge Perugorría

Jorge Perugorría responsabiliza a Trump por la crisis en Cuba y genera controversia

El actor y director cubano Jorge Perugorría provocó una fuerte polémica al responsabilizar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.

Durante declaraciones en el Festival de Cine de Málaga, el artista afirmó que la política estadounidense ha “estrangulado” a la isla y agravado la crisis energética, situación que, según advirtió, podría derivar en una crisis humanitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_TereFelipe_/status/2031137121939943824?s=20&partner=&hide_thread=false

“Estamos en el peor momento de la historia del país”

El actor, conocido internacionalmente por su papel en la película Fresa y Chocolate, aseguró que la situación actual del país es extremadamente grave.

“Estamos en el peor momento de la historia de nuestro país”, afirmó el cineasta durante su participación en el evento cinematográfico en España.

Perugorría explicó que la falta de combustible y recursos ha paralizado varios proyectos culturales y afectado gravemente a la industria cinematográfica cubana.

El director reveló que recientemente tuvo que suspender el rodaje de una película debido a la escasez de combustible.

“Iba a empezar a rodar una película y tuvimos que parar porque no hay combustible”, señaló.

Impacto en el cine cubano

Según el cineasta, la crisis económica está afectando directamente la producción cultural en la isla.

Durante el último año, explicó, solo se lograron producir entre cuatro y cinco películas en Cuba, una cifra muy inferior a la de otros periodos.

Perugorría se encuentra actualmente en Málaga presentando su más reciente película como director, “Neurótica anónima”, que compite en la sección oficial del festival junto a más de veinte producciones internacionales.

Críticas y reacciones desde la oposición

Las declaraciones del actor generaron fuertes reacciones en redes sociales y entre figuras de la oposición cubana.

El líder opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, calificó de “miserables” las palabras del artista.

Ferrer sostuvo que la responsabilidad de la crisis recae en el sistema político cubano y no en las políticas estadounidenses.

Debate sobre las causas de la crisis en Cuba

Las declaraciones de Perugorría reavivaron el debate sobre las causas de la crisis que vive Cuba.

El gobierno cubano ha atribuido históricamente las dificultades económicas al embargo estadounidense, vigente desde la década de 1960.

Sin embargo, opositores y analistas señalan que el deterioro económico también está vinculado a problemas estructurales del sistema político y económico de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

