Cuba

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

Trump y Marco Rubio presionan al régimen cubano con un acuerdo que permitiría la salida del poder de los Castro y Díaz-Canel

Por Redacción América Noticias Miami
Trump Castro

Trump presiona al régimen cubano: salida negociada o riesgo de terminar como Maduro

La administración del presidente Donald Trump estaría impulsando una estrategia de presión política y económica para forzar un cambio de poder en Cuba, ofreciendo a la cúpula del régimen una salida negociada que podría evitar su caída abrupta, según un informe del diario británico The Telegraph.

De acuerdo con el reporte, Washington estaría explorando un acuerdo que permitiría a figuras clave del régimen, incluida la familia Castro y el actual gobernante Miguel Díaz-Canel, abandonar el poder dentro de una transición política en la isla.

La propuesta se produce en medio de crecientes especulaciones de que Cuba podría convertirse en uno de los próximos frentes estratégicos de la política exterior estadounidense.

regimen cubano

Una “vía de escape” para la cúpula del régimen

El informe señala que el plan contemplaría una especie de “off-ramp” político, una salida negociada que permitiría a los líderes del régimen apartarse del poder sin enfrentar consecuencias inmediatas.

Según el reporte, el acuerdo podría incluir:

  • negociaciones sobre puertos y energía en Cuba

  • flexibilización parcial de algunas restricciones económicas

  • mayores facilidades para los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla

A diferencia del proceso de deshielo impulsado por Barack Obama en 2016, Trump considera que actualmente Washington cuenta con mayor poder de negociación sobre La Habana.

Presión tras la captura de Nicolás Maduro

El contexto de esta estrategia incluye el precedente reciente de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa en enero y trasladado a Brooklyn, Nueva York, donde ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico.

De acuerdo con el análisis citado por The Telegraph, este caso ha sido interpretado como una señal de advertencia para otros regímenes aliados en la región.

En ese marco, la presión estadounidense sobre Cuba se ha intensificado, incluyendo medidas para limitar el suministro de petróleo hacia la isla, lo que ha agravado la crisis energética y económica del país.

Marco Rubio lidera contactos con La Habana

El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, estaría participando activamente en conversaciones informales con figuras cercanas al círculo de poder cubano.

Según el reporte, Rubio habría mantenido contactos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, considerado una figura cercana al expresidente Raúl Castro, quien durante décadas ejerció una influencia decisiva en el aparato político cubano.

Aunque los Castro ya no ocupan formalmente el poder, analistas consideran que siguen teniendo un papel determinante en las decisiones estratégicas del régimen.

Trump: “Cuba está al final de la línea”

Durante declaraciones recientes, Trump afirmó que la isla atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente.

“Cuba está al final de la línea. No tienen dinero. No tienen petróleo. Tienen un mal régimen que ha sido malo durante mucho tiempo”, declaró el presidente.

El mandatario aseguró además que las conversaciones con Cuba podrían avanzar rápidamente.

“Están negociando con Marco Rubio y conmigo. Un acuerdo sería muy fácil”, afirmó.

Trump también sostuvo que Cuba está viviendo “sus últimos momentos como es hoy”, aunque anticipó que podría tener “una nueva vida” tras un eventual cambio político.

