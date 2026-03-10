Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

El cantautor cubano Israel Rojas , líder del dúo oficialista Buena Fe , confirmó públicamente que mantiene una relación sentimental con la periodista de la televisión estatal Cristina Escobar , una de las principales voceras mediáticas del régimen cubano.

La revelación se produjo en un video publicado recientemente en sus redes sociales, donde el músico se refirió a Escobar como su “actual pareja” mientras comentaba detalles de un viaje que ambos realizaron a Madrid , España .

Durante el video, de aproximadamente cinco minutos, Rojas menciona una fotografía tomada durante un trayecto en tren y confirma la relación sin rodeos.

“Mi actual pareja”, dice el artista al referirse a la presentadora.

La confirmación llega después de que circularan en redes sociales varias imágenes de ambos durante su estancia en Madrid.

En una de las fotografías compartidas por usuarios se les ve llegando a la capital española en un vuelo de la aerolínea World2Fly .

La visita del dúo Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez, generó controversia dentro de la comunidad cubana en el exterior.

El grupo ofreció un concierto en Madrid que estuvo marcado por protestas de cubanos del exilio.

Incidente durante concierto en Madrid

La polémica aumentó el pasado 6 de marzo, cuando un cubano fue expulsado por la fuerza de uno de los conciertos del dúo tras gritar consignas contra el régimen cubano.

El incidente fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

Según testigos, el hombre gritó mensajes exigiendo la liberación de presos políticos en Cuba, lo que provocó una reacción inmediata de seguridad del evento.

El hecho generó críticas entre activistas del exilio, quienes habían convocado previamente a protestas contra la presentación del grupo.

Buena Fe y su cercanía con el régimen

El dúo Buena Fe ha sido objeto de críticas durante años por su cercanía con el gobierno cubano.

Diversos sectores del exilio los acusan de actuar como defensores culturales del sistema político de la isla, especialmente tras pronunciamientos públicos del grupo en apoyo a las autoridades.

La confirmación de la relación entre Rojas y Cristina Escobar, conocida por su papel como periodista del sistema informativo estatal cubano, ha vuelto a colocar al artista en el centro del debate político en redes sociales.