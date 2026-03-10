Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista “colapsará por sí solo”

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson , descartó este martes la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Cuba y aseguró que el cambio político en la isla ocurrirá “de forma orgánica” debido al deterioro del sistema socialista.

Durante declaraciones a la prensa, el líder republicano afirmó que no existe “necesidad” ni “apetito” en Washington para enviar tropas a la isla , pese a las crecientes tensiones en torno al futuro político del régimen cubano.

“No creo que haya necesidad. No creo que haya apetito para poner botas en el terreno en Cuba. Creo que algo de esto ocurre de forma orgánica”, afirmó Johnson.

El líder republicano sostuvo que la situación actual de Cuba refleja el agotamiento del modelo socialista implantado durante más de seis décadas.

“Creo que el sistema está en proceso de colapso porque es un régimen socialista y esos experimentos nunca funcionan”, declaró.

Johnson agregó que, incluso si se produce un cambio político en la isla, no considera necesaria una intervención militar de Estados Unidos .

“Si ocurre un cambio allí, no creo que necesitemos tropas americanas. No lo creo”, reiteró.

Trump asegura que el régimen cubano “caerá pronto”

Las declaraciones del líder de la Cámara se producen pocos días después de que el presidente Donald Trump afirmara durante la Cumbre Escudo de las Américas en Miami que el régimen cubano atraviesa sus últimos momentos.

“Cuba está al final de la línea. No tienen dinero. No tienen petróleo”, aseguró Trump durante el evento.

El mandatario también reveló que su administración mantiene contactos y negociaciones con La Habana a través del secretario de Estado Marco Rubio.

“Quieren negociar y están negociando con Marco y conmigo”, afirmó Trump.

Debate en Washington sobre el futuro de Cuba

Las declaraciones de Johnson surgen en medio de un debate creciente dentro de la política estadounidense sobre cómo abordar la crisis en la isla.

El tema cobró mayor relevancia tras el incidente del 25 de febrero en aguas cubanas, cuando guardafronteras del régimen interceptaron una lancha con matrícula de Florida cerca de Villa Clara, dejando cuatro cubanos residentes en Estados Unidos muertos y seis heridos.

Mientras algunos legisladores republicanos han adoptado un tono más duro frente a La Habana, Johnson defendió que el cambio en Cuba debe surgir desde dentro del propio sistema.

Crisis económica sin precedentes en la isla

Cuba atraviesa actualmente una de las crisis más profundas de su historia reciente.

Según estimaciones económicas, la economía cubana ha retrocedido cerca de un 15 % desde 2020, con apagones que superan las 20 horas diarias en varias regiones del país y una grave escasez de combustible.

La situación ha provocado un aumento del descontento social y una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos.

Para Johnson, este escenario evidencia que el sistema político cubano enfrenta una crisis estructural que podría acelerar cambios internos sin necesidad de intervención externa.