Ailin de los Ángeles Fernández, de 62 años, fue arrestada en Miami-Dade , acusada de utilizar documentos presuntamente falsificados para apropiarse de una finca de 4,8 acres, valorada en aproximadamente 1,4 millones de dólares , perteneciente a una mujer de 87 años.

La detención ocurrió el jueves 19 de noviembre en Redland, tras una investigación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Según la investigación, Fernández registró en 2022 una escritura supuestamente firmada en 2006 por la propietaria, Blanca Méndez , para transferir el terreno por apenas 10 dólares.

Los investigadores también identificaron documentos presuntamente elaborados mediante la plataforma LawDepot.

Hipoteca de $850.000 y alquileres en Airbnb

La acusada habría utilizado la propiedad como garantía de una hipoteca de 850.000 dólares y posteriormente la promocionó como alojamiento turístico bajo el nombre Angels Village Ranch.

Fernández figuraba como superanfitriona en Airbnb.

Nueve cargos y arresto domiciliario

La mujer enfrenta nueve cargos penales, incluidos fraude organizado, explotación económica de una persona mayor y utilización de documentos falsificados.

Un juez civil determinó que la escritura era falsa y ordenó restablecer la titularidad de Méndez.

En el proceso penal, Fernández quedó bajo arresto domiciliario con monitoreo GPS y prohibición de contactar a la anciana.

La acusada negó el fraude durante el litigio civil y conserva la presunción de inocencia en el proceso penal.