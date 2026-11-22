Escándalo inmobiliario en Miami: mujer habría robado finca de $1,4 millones a anciana y alquilado en Airbnb
Ailin de los Ángeles Fernández, de 62 años, fue arrestada en Miami-Dade, acusada de utilizar documentos presuntamente falsificados para apropiarse de una finca de 4,8 acres, valorada en aproximadamente 1,4 millones de dólares, perteneciente a una mujer de 87 años.
La detención ocurrió el jueves 19 de noviembre en Redland, tras una investigación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
Una escritura sospechosa por apenas 10 dólares
Según la investigación, Fernández registró en 2022 una escritura supuestamente firmada en 2006 por la propietaria, Blanca Méndez, para transferir el terreno por apenas 10 dólares.
Méndez negó haber firmado o autorizado aquella operación.
Los investigadores también identificaron documentos presuntamente elaborados mediante la plataforma LawDepot.
Hipoteca de $850.000 y alquileres en Airbnb
La acusada habría utilizado la propiedad como garantía de una hipoteca de 850.000 dólares y posteriormente la promocionó como alojamiento turístico bajo el nombre Angels Village Ranch.
Fernández figuraba como superanfitriona en Airbnb.
Nueve cargos y arresto domiciliario
La mujer enfrenta nueve cargos penales, incluidos fraude organizado, explotación económica de una persona mayor y utilización de documentos falsificados.
Un juez civil determinó que la escritura era falsa y ordenó restablecer la titularidad de Méndez.
En el proceso penal, Fernández quedó bajo arresto domiciliario con monitoreo GPS y prohibición de contactar a la anciana.
La acusada negó el fraude durante el litigio civil y conserva la presunción de inocencia en el proceso penal.