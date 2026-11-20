Una cámara instalada en otro vehículo captó el momento en que un motociclista chocó contra la parte trasera de un Tesla que acababa de cambiar de carril en una autopista de Los Ángeles.

Motociclista arde tras chocar por maniobra abrupta de un Tesla Un motociclista quedó envuelto en llamas tras chocar contra un Tesla en una autopista del estado estadounidense de California. pic.twitter.com/ktyv4jzMGr

El accidente ocurrió el 29 de octubre de 2026 , pero las imágenes fueron difundidas el 18 de noviembre por la Patrulla de Carreteras de California.

La motocicleta se deslizó sobre el pavimento y tanto el vehículo como su conductor quedaron envueltos en llamas.

En el video se observa cómo el motociclista logra levantarse, alejarse del lugar y apagar parte del fuego que alcanzó su ropa.

Las autoridades confirmaron que fue trasladado a un hospital con lesiones moderadas que no ponían en peligro su vida.

¿QUIÉN PROVOCÓ EL ACCIDENTE?

La Patrulla de Carreteras señaló que el Tesla realizó un cambio de carril inseguro. La investigación continúa y no se ha confirmado que la maniobra fuera intencional.

Las autoridades recordaron la importancia de revisar los espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carril.

ADVERTENCIA: EL VIDEO CONTIENE IMÁGENES FUERTES.