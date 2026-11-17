El Kaseya Center, sede del equipo de baloncesto Miami Heat, exhibe publicidad del videojuego "Grand Theft Auto VI" el martes 27 de octubre de 2026, en Miami. (Foto AP/Daniel Kozin) AP

Felix Jarquin está entre quienes apenas pueden esperar para instalar el enorme archivo del juego, de más de 200 gigabytes. “GTA VI” tiene previsto llegar a PlayStation y Xbox el jueves, y se espera un lanzamiento para PC el próximo año.

“He visto los tráilers, la historia se ve fenomenal”, comentó Jarquin. “Estoy esperando ver cómo incorporan eso a los entornos que tenemos aquí en Miami. Quiero ver si hicieron la tarea".

“Ya tengo un grupo de amigos con el que vamos a jugarlo juntos, tratando de ver si podemos llegar a las casas de los demás”, añadió el residente de toda la vida.

El juego de acción y aventura con disparos llega más de 13 años después de la entrega anterior de la franquicia, y el desarrollador Rockstar Games ha prometido su experiencia de mundo abierto más grande y detallada hasta ahora.

Los diseñadores de Rockstar se sumergieron en el sur de Florida, recorriendo en auto Miami, los Cayos y pueblos cercanos, y sobrevolando los Everglades para captar la esencia de la región.

También investigaron la historia y la arquitectura de Miami y entrevistaron a personas, incluidos exagentes de policía y miembros de pandillas, según explicó el desarrollador Aaron Garbut.

Esos esfuerzos se notan en los breves tráilers y en un adelanto de 25 minutos publicado en agosto, señaló Julie Fornary, guía de recorridos de la Miami Design Preservation League.

“Me encantó cómo lograron el color, la luz, la mezcla de lo alto y lo bajo aquí en Miami”, afirmó Fornary. “Tenemos el brillo, pero también lo áspero. El cromo y el vidrio, y también construcciones a medio hacer, que se desmoronan, inconclusas. Ese es el Miami que todos los que vivimos aquí conocemos”.

Muchos de los lugares que aparecen en “GTA VI” están replicados casi a la perfección, indicó Fornary. Al igual que en entregas anteriores de GTA ambientadas en Liberty City (New York) y Los Santos (Los Angeles), los diseñadores del juego tienden a distorsionar un poco la geografía, de modo que los sitios quizá no se encuentren exactamente donde están en la vida real.

Pero Fornary insiste en que no se hicieron concesiones cuando se trató de las luces de neón y la arquitectura Art Deco de la icónica Ocean Drive de Miami Beach, que ha aparecido en películas desde “Bad Boys” ("Dos policías rebeldes") hasta “The Birdcage” ("La jaula de los pájaros").

Entre los cambios están los nombres: Miami se convierte en Vice City, con denominaciones ficticias para calles, edificios, vecindarios y negocios. Uno de los cambios favoritos de Fornary fue transformar el Hotel Victor en el Hotel Dixon, un guiño al arquitecto Lawrence Murray Dixon, quien diseñó el edificio real en la década de 1930, junto con muchas otras estructuras históricas de la ciudad.

Fornary espera que el nuevo juego atraiga atención hacia el sur de Florida de una manera que ayude a proteger su historia.

Los grupos de turistas todavía preguntan por “Miami Vice”, el drama televisivo policial de los “cowboys de la cocaína” que celebró su 40.º aniversario en 2024, y por “Scarface” ("Caracortada"), la película de 1983 protagonizada por Al Pacino que se inspiró de manera libre en el infame residente gánster de la ciudad, Al Capone.

Dijo que anticipa preguntas similares después de que se lance “GTA VI”.

“No tengo reparos ni problemas con nadie que quiera poner el foco en la arquitectura y la cultura únicas que tenemos aquí”, manifestó Fornary. “Videojuegos, series de televisión, largometrajes: lo aceptamos todo”.

Vice City cobra vida

Muchas empresas del área de Miami y funcionarios del gobierno acogieron el vínculo con Vice City pese a la connotación negativa del nombre.

El condado de Miami-Dade cerró un acuerdo de 3,9 millones de dólares con Rockstar que incluye un enorme letrero de azotea que dice “Welcome to Vice City” en el Kaseya Center del Miami Heat. El equipo vestirá camisetas negras y rosadas de “Vice City” el miércoles, en la víspera del lanzamiento del videojuego.

Mientras tanto, las ciudades de Miami y Miami Beach hicieron sus propios acuerdos para promocionar el videojuego en el transporte público, la playa y otros lugares. Rockstar también encargó una serie de murales, muchos en el vecindario de Wynwood, conocido en todo el mundo por su arte callejero.

El club E11EVEN Miami, abierto las 24 horas, se transformó en NINE1NINE, su contraparte en Vice City, y organizará una fiesta de lanzamiento del juego el viernes.

No todos están de acuerdo con la relación con Vice City

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y otras personas se opusieron a usar recursos públicos para promocionar un juego que recompensa el crimen, incluida la violencia contra las fuerzas del orden.

El comisionado de Miami Beach, David Suarez, dijo que la ciudad ha gastado millones de dólares en reprimir el caos alrededor de la temporada vacacional de Spring Break en South Beach.

“Como comisionado de la ciudad elegido por la gente, no puedo, en conciencia, asociar nuestra marca con algo de lo que hemos estado tratando con tanta desesperación de alejarnos durante los últimos años”, sostuvo Suarez.

La comisionada Monica Matteo-Salinas considera, sin embargo, que esas preocupaciones están exageradas, y explicó que quienes jueguen entenderán que no pueden salir a cometer una ola de delitos en la vida real.

“Sí creo que la ciudad de Miami Beach puede apoyarse en este material promocional, que solo dura seis semanas, sin en realidad avalar el videojuego en sí ni las acciones que ocurren”, expresó Matteo-Salinas.

La franquicia ya había usado el sur de Florida de la década de 1980 como escenario en “Grand Theft Auto: Vice City” de 2002 y “Grand Theft Auto: Vice City Stories” de 2006.

Ren Veloz dijo que él y sus amigos en ROK Gaming Lounge, en Miami, esperan que el juego adopte el meme más moderno de “Florida Man”, que se burla de la reputación del estado por incidentes extraños que involucran peleas, alcohol, disparos e incluso forcejeos con caimanes.

“Todo el mundo conoce GTA por su violencia caricaturesca, porque todos dicen: ‘Puede que no pueda hacer esto en la vida real, pero definitivamente puedo hacerlo en GTA’”, afirmó Veloz.

FUENTE: AP