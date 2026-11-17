El delantero del Heat de Miami, Giannis Antetokounmpo (7), choca las manos con sus compañeros, incluido el pívot Bam Adebayo (13), durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Pistons de Detroit, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

No está claro si de verdad lo cree. La historia dice que, de todos modos, está equivocado.

El primer duelo de la temporada entre Milwaukee y Miami se juega la noche del miércoles, lo que significa que será la primera vez que Antetokounmpo se mida a los Bucks, la franquicia que lo seleccionó en el draft y lo tuvo durante 13 temporadas antes de traspasarlo al Heat. Llegó a Milwaukee siendo adolescente y se fue como campeón, alguien que posee la mayoría de los récords importantes del equipo y a quien, por lo general, se considera el mejor jugador en la historia de Milwaukee.

Una postura admirable, pero quienes han estado antes en esta situación —y no son muchos los que han recorrido el camino que Antetokounmpo recorrerá el miércoles— cuentan una historia distinta sobre el día en que enfrentaron por primera vez a su antiguo equipo.

Será el 11.º jugador que disputó al menos 895 partidos con un mismo equipo sin interrupción, luego dejó ese equipo y lo enfrentó como rival.

Los 10 anteriores: Karl Malone contra Utah, Tony Parker contra San Antonio, Hakeem Olajuwon contra Houston, Robert Parish contra Boston, Paul Pierce contra Boston, Patrick Ewing contra Nueva York, Gary Payton contra Seattle, Kevin Garnett contra Minnesota, Michael Jordan contra Chicago y Dwyane Wade contra Miami.

Entre todos sumaron más de 261.000 puntos en sus carreras, con un promedio combinado de 20,1 puntos por partido. Pero en esos primeros encuentros contra sus exequipos, promediaron en conjunto 11,6 puntos, muy por debajo de sus medias, aunque aun así tuvieron marca de 9-1 en esos 10 partidos.

Y sus reacciones fueron en gran medida las mismas: cuando esos partidos terminaron, sintieron alivio.

“Uno de los partidos más raros que he jugado”, comentó Wade.

“Agotador, mental y emocionalmente”, señaló Parker.

“Muy extraño estar del otro lado”, expresó Olajuwon.

Hay otras tramas secundarias que esperan el miércoles en Miami. El Heat usará nuevos uniformes y jugará en una nueva cancha, como parte de la colaboración del equipo vinculada al lanzamiento del videojuego “ Grand Theft Auto VI ” el jueves, quizá el estreno de videojuego más esperado de la historia.

Y los Bucks llegan con exjugadores del Heat: Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis, todos exselecciones de primera ronda de Miami. El Heat planea un homenaje en video para darles la bienvenida de regreso, centrado en Herro.

“Parte del negocio”, manifestó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Invertimos mucho en ellos. Espero que las historias no traten sobre un montón de otras cosas, porque desarrollamos relaciones profundas con esos muchachos. ... Es difícil no apoyarlos. No he visto muchos de sus partidos, pero he visto un poco. Y apoyo a los chicos que vistieron este uniforme”.

Los Bucks tienen marca de 1-13, tras perder 10 seguidos. El Heat está 8-6, con registro de 8-2 en sus últimos 10. Antetokounmpo no hablaba de eso el lunes; se limitó a insistir en que su rutina previa al partido —comer lo mismo, besar a sus hijos y prepararse para jugar— no cambiará. Y sigue hablando bien de Milwaukee, como era de esperarse.

“Mis hijos nacieron allí”, dijo Antetokounmpo. “Prácticamente me crié allí”.

Estén o no presentes las emociones, el ala-pívot del Heat Bobby Portis Jr. —quien llegó a Miami desde Milwaukee junto con Antetokounmpo— afirmó que la tarea cuando empieza el partido es clara y simple.

“No tengo rencor, hermano”, declaró Portis. “Nuestro único trabajo aquí es ganar”.

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FUENTE: AP