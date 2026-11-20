Una mujer cubana de 34 años, identificada como Alianne de la Caridad Trista , fue arrestada en Hialeah, Florida, acusada de crueldad animal agravada tras la muerte de una cabrita que se hizo viral mientras esquivaba vehículos cerca del Westland Mall.

La Policía de Hialeah confirmó este viernes 20 de noviembre que la sospechosa se encuentra bajo custodia, después de regresar de Cuba.

Según la declaración jurada, varios testigos aseguraron haber visto el 30 de octubre publicaciones en las historias de Instagram de Trista.

En una de ellas, presuntamente aparecía pegando billetes al pelaje del animal con una pistola de pegamento caliente .

En otra, según los testimonios, habría soltado a la cabrita entre los vehículos mientras se reía y la llamaba “una cabra maldita”.

El 31 de octubre, una testigo grababa al animal cuando una camioneta blanca lo atropelló.

El 1 de noviembre, los agentes encontraron su cuerpo cerca de una rampa del Palmetto Expressway, con una cuerda negra alrededor del cuello.

Durante la investigación, las autoridades recuperaron 11 dólares como evidencia.

Enfrenta un cargo de crueldad animal agravada

Trista enfrenta una acusación penal relacionada con la muerte del animal.

Los hechos atribuidos a la detenida forman parte de la investigación policial y deberán ser evaluados por la justicia. La acusada conserva la presunción de inocencia.