“Yo lo haría. Estas compañías de tarjetas de crédito han ganado mucho”, declaró Trump al programa “Saturday in America” de Fox News Channel.

Los demócratas y el presidente republicano han respaldado limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, y la propuesta estándar consiste en fijar el tope en 10%. Eso reduciría de forma sustancial lo que las compañías de tarjetas de crédito pueden cobrar a los clientes. La tasa de interés mediana de las tarjetas de crédito es de aproximadamente 22,2%, según una encuesta realizada en agosto por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Trump propuso en enero poner un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, como parte del impulso de la Casa Blanca para mejorar la asequibilidad. Los bancos y las compañías de tarjetas de crédito se opusieron de inmediato y con firmeza a la propuesta, afirmando que cualquier límite a las tasas de interés los obligaría a cancelar tarjetas de clientes pobres y con menor solvencia, o a recortar de manera considerable las recompensas que ofrecen cuando los clientes gastan con sus tarjetas.

La propuesta tampoco cayó bien entre los republicanos, y el Congreso controlado por ese partido hizo poco esfuerzo por cumplir la promesa de Trump.

Eso podría cambiar ahora que los demócratas controlarán la Cámara de Representantes y el Senado. La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien se prevé que sea la próxima presidenta del Comité Bancario del Senado, ha dicho repetidamente que quiere imponer un tope a las tasas.

En respuesta a la entrevista en Fox News, Warren afirmó: “Pongamos un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y ahorremos dinero a los estadounidenses”.

Otros demócratas han respaldado la idea de diversas maneras, incluida la representante de California, Maxine Waters, una influyente demócrata que integra el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Entre los republicanos, el senador Josh Hawley, de Missouri, ha propuesto varios topes a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, incluso en una fecha tan reciente como este año, cuando Trump presentó su propuesta.

“El Congreso debería aprobar mi proyecto de ley bipartidista para limitar estas tasas y brindar alivio de inmediato”, sostuvo Hawley en ese momento.

Investigadores que estudiaron la promesa de campaña de Trump después de que se anunciara por primera vez concluyeron que los estadounidenses ahorrarían aproximadamente 100.000 millones de dólares al año en intereses si las tasas de las tarjetas de crédito se limitaran al 10%. Los mismos investigadores determinaron que, aunque la industria de las tarjetas de crédito recibiría un golpe importante, seguiría siendo rentable, si bien las recompensas de las tarjetas y otros beneficios podrían reducirse.

Alrededor de 195 millones de personas en Estados Unidos tenían tarjetas de crédito en 2024 y se les cobraron 160.000 millones de dólares en cargos por intereses, según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Actualmente, los estadounidenses acumulan más deuda de tarjetas de crédito que nunca, por un total de alrededor de 1,23 billones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de la Reserva Federal de Nueva York correspondientes al tercer trimestre del año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP