El primer partido de Antetokounmpo contra los Bucks —su equipo anterior, al que condujo al título de la NBA en 2021— no pudo haberle salido mejor a él y al Heat de Miami. Terminó con 27 puntos, 14 rebotes, nueve asistencias y una tapa digna de un video de jugadas destacadas.

En realidad, el duelo no estuvo apretado sino hasta los instantes finales: Miami se adelantó por 30, y la racha de 30-9 de Milwaukee para cerrar el duelo no puso exactamente el resultado en duda. Y para cuando Antetokounmpo encestó su primer tiro de campo, ya avanzado el segundo cuarto, el Heat ganaba por 24 y estaba bien encaminado.

El astro se fue de la cancha rápidamente cuando terminó el partido. En realidad, no hay muchos jugadores en la rotación actual de los Bucks que hayan desempeñado papeles importantes cuando el griego brilló allí durante sus primeras 13 temporadas en la liga.

“Creo que desde que era niño, cuando juego baloncesto, trato de concentrarme lo más que puedo”, explicó Antetokounmpo. “La gente que ha estado a mi alrededor sabe cómo funciono en los días de partido. Trato de no decir mucho, trato de no interactuar tanto y lo único que tengo en la cabeza es cómo puedo ayudar a que mi equipo gane y cómo puedo hacer mi trabajo”.

Giannis contra Milwaukee fue una de las tramas secundarias, en una noche con muchas de ellas. Era la noche “Vice City” de Miami, una colaboración con los creadores de “Grand Theft Auto VI” para celebrar el esperado lanzamiento el jueves de ese videojuego.

Y también fue un regreso a casa para los cuatro jugadores de los que Miami tuvo que desprenderse para conseguir a Antetokounmpo y a Bobby Portis Jr.: Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Kel'el Ware y el mexicano Jaime Jáquez Jr.

“De verdad tenemos a esos chicos en muy alta estima”, comentó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Es cariño. Simplemente es duro. Es una parte incómoda del negocio. Nosotros estamos tratando de hacer algo y ellos están tratando de hacer algo... Hay que tener la disciplina para enfocarse en la tarea, no en las tramas, no en las emociones”.

Jakucionis anotó 20 puntos por Milwaukee, mientras que Ware consiguió 11, Jáquez sumó 10 y Herro aportó ocho —además de escuchar abucheos durante parte de la noche.

“No se puede negar que va a haber emociones cuando regresas a un lugar, ya sea que hayas estado allí un año o siete”, señaló el entrenador de Milwaukee, Taylor Jenkins. “Sé que tienen muchas experiencias positivas aquí, tanto en la cancha como en la ciudad, y las relaciones que hay... pero ahora están del otro lado de la moneda”.

En la jornada, Herro habló con respeto de Spoelstra, del presidente del Heat, Pat Riley, y de la franquicia que puso en marcha su carrera en la NBA. Todavía considera a Miami su hogar, aunque no permanente, en gran parte porque sus hijos nacieron en el sur de Florida.

“Definitivamente fue una experiencia”, dijo Herro. “Fue genial volver, estando del otro lado. Obviamente, una perspectiva diferente. Ya sabes, mis respetos para ellos. Jugaron un gran partido esta noche. Metieron muchos tiros. Giannis atacó hacia el aro, generó jugadas para todos”.

Herro y el pívot del Heat Bam Adebayo —compañeros durante las siete temporadas de Herro en Miami— se enfrascaron en un altercado este verano en Las Vegas.

No hablaron entre sí el miércoles, y ni siquiera parecieron reconocerse.

“Cuando estoy en modo competitivo, en realidad no le hablo a nadie”, afirmó Adebayo.

Pero al final, todas las miradas estaban puestas en el duelo Giannis contra Milwaukee. Y el primer round fue para Antetokounmpo.

“No importa contra quién juegue”, expresó Antetokounmpo. “Podría haber estado jugando contra mis cuatro hermanos y mis dos hijos. No importa. Trato de dar lo mejor de mí y de hacer las cosas en las que he trabajado y trato de divertirme”.

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FUENTE: AP