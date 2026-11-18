La arena Kaseya Center, sede del Heat de Miami de la NBA, con el logo del video juego "Grand Theft Auto VI", el 27 de octubre de 2026, en Miami. (AP Foto/Daniel Kozin) AP

El tráiler de “Grand Theft Auto VI” —basado libremente en Miami— apareció en su pantalla. Incluía una imagen de lo que claramente era la arena en la que ella se encontraba en ese momento, además de algunos puntos emblemáticos más de la ciudad.

Más de dos años, incontables reuniones y miles de horas de planificación después, el Heat —tras concretar una colaboración con Rockstar Games, que desarrolló y publicó “GTA VI”— está a punto de situarse en el epicentro del lanzamiento de, posiblemente, el videojuego más esperado de todos los tiempos. El Heat será de Vice City al disputar el miércoles un partido contra los Bucks de Milwaukee en una cancha única y con uniformes únicos, diseñados para una sola ocasión.

“Lo que estamos haciendo es crear una experiencia de cruce entre los videojuegos y el deporte de una manera con la que nadie ha interactuado realmente antes”, comentó Álvarez, vicepresidenta sénior de marca y directora de crecimiento del Heat. “Para todos los que vengan la noche del miércoles, estarán dando un paso dentro de Vice City. Esa noche, viven en Leonida. No viven en Miami, Florida. Y esa experiencia comienza incluso antes de que crucen la puerta”.

Vice City es el centro ficticio del juego, claramente basado en Miami. Leonida es el estado, claramente basado en Florida. Y el Heat ha sido conocidos por su línea “Vice” de uniformes y ropa desde que presentaron el equipo de colores brillantes, muy popular, en la temporada 2017-18.

“Nos pusimos a pensar que ‘esto somos nosotros, ¿cómo encontramos la manera de ser parte de esto?’”, relató Alvarez. “Es el regreso de Vice City, que es un título muy esperado: la gente esperó 13 años por este juego. Y nosotros hemos sido sinónimo de la palabra Vice desde 2017, cuando presentamos por primera vez la campaña Vice original, y supimos que teníamos que ponernos a trabajar. Teníamos que comunicarnos. Hay demasiado aquí, demasiadas cosas alineándose, demasiado destino ocurriendo como para ignorarlo”.

Se pensó cada detalle para el miércoles —el día antes del lanzamiento global oficial de “GTA VI”.

El condado de Miami-Dade cerró hace meses un acuerdo de 975.000 dólares para colocar “Vice City” en la parte superior de la arena, una especie de valla publicitaria para los incontables pasajeros que lo verán al volar hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Las notas del partido que los Heat entregan a los reporteros antes de cada juego dicen Vice City. Las puertas de la arena se abrirían más temprano de lo habitual, y se esperaba que los aficionados que quieran comprar parte de la mercancía comiencen a hacer fila horas antes del salto inicial. Se preveía exhibir autos del juego. Los gráficos dentro de la arena tienen giros con temática de “GTA”. Se planeó un espectáculo especial de medio tiempo, y el equipo prometía otras sorpresas. Los logotipos en las camisetas coinciden con lo que los jugadores verían en “GTA”.

“Todos estamos funcionando con pura adrenalina”, expresó Alvarez.

El entrenador del Heat Erik Spoelstra preferiría pasar desapercibido, no estar bajo los reflectores. Aprendió hace mucho que eso no es posible en Miami —y cuando aparece algo como Vice City, acepta el circo.

“Nosotros nos enfocamos en el trabajo y en prepararnos para los partidos, pero esta organización es más grande que la vida”, manifestó Spoelstra. “Por eso somos quienes somos. Y algo así es totalmente impredecible, simplemente para añadir mucho más boato a todo esto. Lo acepto. Me ha encantado Vice para esta organización. Creo que esta Noche Vice va a estar muy bien”.

Hay elementos de “GTA” dentro de otros videojuegos. Más adelante este mes, el juego “NBA2K27” presentará una edición especial Vice City Edition con el capitán de los Heat, Bam Adebayo, en la portada.

“La cultura de Miami es especial, y poder ver a todos vivir eso a través del juego es lo que resulta tan emocionante”, señaló Adebayo.

Los jugadores del Heat, como regalo de Rockstar, recibieron el martes consolas personalizadas de “GTA VI”, controles y el juego en sí, como agradecimiento por su participación en el lanzamiento. Las camisetas que el equipo usará el miércoles fueron entregadas a la arena a inicios de esta semana, y el diseño de la cancha se mantuvo en secreto hasta el martes.

El Heat lanzaron una colección de mercancía de Vice City el 2 de octubre; el 30% de esos pedidos ha llegado desde fuera de Estados Unidos. (“Estamos enviando a 60 países”, indicó Alvarez). Incluso los locales de comida rápida que aparecen en el videojuego —Burger Shot y Cluckin’ Bell— han cobrado vida en partidos de los Heat en las últimas semanas. El Heat ofrece recorridos por la arena cuando el equipo no juega; Alvarez contó que los aficionados que asisten a esos recorridos, sin falta, preguntan si Burger Shot está abierto.

“Y nosotros les decimos: ‘Lo sentimos, solo abre para partidos y eventos’”, contó Alvarez. “Esto tiene atractivo global. Mi esperanza es que vengan a un partido de los Heat porque somos una forma de que vivan Vice City de una manera que no han podido. Así que es mi trabajo hacer que su experiencia de juego sea inolvidable”.

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FUENTE: AP