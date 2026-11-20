El cubano Reinaldo Dennes, de 70 años, fue ejecutado mediante inyección letal el jueves 19 de noviembre en la prisión de Huntsville, Texas , casi tres décadas después de recibir una condena a muerte por el asesinato del joyero Janos Szucs durante un robo millonario en Houston.

Dennes fue declarado muerto a las 7:08 p. m., hora local , tras un procedimiento que generó controversia por las dificultades para colocar las vías intravenosas.

Una ejecución marcada por complicaciones

Según Associated Press, el personal penitenciario tardó aproximadamente 63 minutos en preparar las vías, finalmente colocadas en un pie y el cuello del condenado.

Durante el procedimiento, Dennes manifestó dolor y se quejó de fuertes calambres.

Su asesor espiritual, Jeff Hood, cuestionó la ejecución, mientras las autoridades penitenciarias aseguraron que se cumplieron los protocolos establecidos.

El asesinato durante un robo millonario

El crimen ocurrió el 24 de enero de 1996, cuando Dennes y su hermano participaron en un asalto contra el negocio de Janos Szucs.

Los delincuentes sustrajeron diamantes valorados en aproximadamente 3,5 millones de dólares y unos 200.000 dólares en efectivo.

Un guardia de seguridad sobrevivió a dos disparos.

De La Habana al corredor de la muerte

Nacido en Arroyo Naranjo, Dennes emigró de niño a Estados Unidos y creció en Miami.

En una entrevista de 2022 reconoció su culpabilidad y expresó arrepentimiento.

Su ejecución fue la novena realizada en Texas durante 2026.