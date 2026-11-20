La ciudadana estadounidense de origen cubano Alina López Miyares, de 68 años, regresó a Estados Unidos en septiembre de 2026 , después de permanecer casi nueve años impedida de abandonar Cuba por una condena de espionaje.

La liberación fue confirmada este viernes 20 de noviembre por el Departamento de Estado a CNN , que reveló que funcionarios estadounidenses viajaron discretamente a La Habana para facilitar su regreso.

Según las fuentes citadas por CNN, el secretario de Estado Marco Rubio apoyó los esfuerzos diplomáticos para conseguir su retorno.

Washington aseguró que no pagó dinero ni realizó intercambios con el Gobierno cubano para obtener su liberación.

López Miyares fue detenida en enero de 2017 y condenada meses después por un tribunal militar cubano.

Las autoridades la acusaron de transmitir información al FBI mediante su esposo, el exoficial de inteligencia cubano Félix Martín Milanés Fajardo, condenado a 17 años.

La mujer siempre sostuvo su inocencia.

La ONU denunció una detención arbitraria

En 2022, un grupo de expertos de Naciones Unidas declaró arbitraria su detención y reclamó su liberación.

Ese mismo año recibió libertad condicional, pero las autoridades cubanas le prohibieron salir del país.

Su hijo, Michael Peralta, había solicitado públicamente la intervención de Washington.

El regreso pone fin a casi una década de restricciones sobre su libertad, aunque no se ha informado que Cuba haya anulado la condena por espionaje.