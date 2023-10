Arrestan a hombre de Miami por intentar asesinar a balazos a su novia

“Yo dije, mataron a mi hija y no me lo quieren decir, fue un nervio fue algo horrible”, dijo Marisela Erazo, madre de la víctima.

“Me duele ahora lo que está pasando, pero doy gracias a Dios que me la cubrió, porque si esas balas hubieran entrado, hubiera sido peor, pero la tengo viva, ¿cuántas veces disparó esa pistola? Fueron seis balas”, agregó la madre de la víctima.

“Lo que es aquí todo lo tiene golpeado, la cabeza la tiene inflamada, esto de aquí de la nariz no sé cómo no se lo fracturó, el labio por dentro lo tiene rajado”, continuó Marisela Erazo.

La mujer logró salir de la vivienda y el acusado fue detrás de ella con la pistola en mano, diciéndole que la iba a matar.

Una amiga de la víctima que estaba en la casa logró intervenir para evitar que lograra su objetivo.

“Fue valiente, otra gente sale a la carrera y ella se le tiro y luchó con él en suelo y él seguía disparando”, agregó la madre de la víctima.

Nadie sabía que el sospechoso poseía un arma de fuego.

“Nunca pensamos que vivíamos en el mismo techo con un arma y con niños, sus propias hijas, tiene una niñita de tres añitos y un arma ilegal, a saber de dónde la sacó”, prosiguió Marisela Erazo.

La pareja tiene dos hijas y tras lo ocurrido, la mayor de ellas se encuentra en estado de shock.

“Ahora el miedo de ella es que regrese su papá y esta vez sí mate a su mamá, ese es el temor de ella, pero yo le digo a ella no, no va a pasar y si sale lo van a mandar para su país, no tengas miedo”, dijo la madre de la víctima.

Wilmer Orlando Hernández Molina compareció ante la corte este lunes, acusado de intento de homicidio en segundo grado, violencia doméstica y de disparar un arma de fuego en público, y se le impuso una fianza de $27.500.