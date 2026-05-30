Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Un nuevo cacerolazo sacudió la noche de este sábado al barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, donde decenas de vecinos protestaron por los prolongados apagones que afectan a la capital cubana en medio de la peor crisis energética que vive la isla en décadas.

La manifestación fue reportada por residentes y difundida en redes sociales por el periodista Mario Pentón. Según testimonios publicados por vecinos de la zona, algunos edificios apenas habían recibido entre una y tres horas de electricidad en las últimas 48 horas.

“Desde ayer hasta hoy una hora y media de electricidad”, denunció uno de los residentes. Otro resumió la situación con una frase que rápidamente se viralizó: “Solo una hora de luz, abusivo”.

El cacerolazo ocurrió en un contexto de creciente desesperación ciudadana por los cortes eléctricos que afectan a gran parte del país.

La Unión Eléctrica reportó para el cierre del viernes una afectación máxima cercana a los 1.900 megavatios, mientras varias unidades generadoras permanecen fuera de servicio por averías y falta de combustible.

La situación se agravó aún más tras la nueva salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada una de las principales plantas generadoras del país, que volvió a desconectarse del Sistema Eléctrico Nacional menos de 36 horas después de haber sido reincorporada.

El peor mes del año para el sistema eléctrico cubano

Mayo de 2026 se ha convertido en uno de los períodos más críticos para el sistema energético cubano.

Durante el mes se registraron déficits históricos superiores a los 2.100 megavatios, mientras amplias zonas del país han enfrentado apagones de entre 20 y 22 horas diarias.

En algunos momentos, cerca del 70% del territorio nacional permaneció sin servicio eléctrico de manera simultánea, una situación que ha impactado el acceso al agua, la conservación de alimentos, las comunicaciones y la actividad económica.

Las protestas se multiplican en varios barrios de La Habana

El cacerolazo de Cayo Hueso se suma a una serie de manifestaciones similares registradas en los últimos meses en distintos puntos de la capital.

Vecinos de Zanja y Hospital, Neptuno, Belascoaín y Alamar también protagonizaron protestas recientes contra los apagones y el deterioro de las condiciones de vida.

En varios de esos incidentes se reportó presencia policial y denuncias de detenciones de manifestantes.

"Ya no aguantamos más", escribió un residente en redes sociales. Otro afirmó que la situación está afectando seriamente la salud mental de muchas familias.

Crece el descontento mientras se profundiza la crisis

La crisis energética se ha convertido en uno de los principales detonantes del malestar social en Cuba.

Datos del Observatorio Cubano de Conflictos documentaron más de 1.200 protestas, denuncias y expresiones de inconformidad durante marzo y más de 1.100 en abril, muchas de ellas vinculadas directamente a los apagones y la escasez de combustible.

Mientras el sistema eléctrico continúa deteriorándose y las averías se multiplican, la población enfrenta jornadas cada vez más largas sin electricidad, en un escenario que mantiene bajo presión a las autoridades cubanas.

Al cierre de esta publicación, residentes de Cayo Hueso continuaban reportando interrupciones del servicio eléctrico y nuevos cacerolazos en distintos edificios del barrio.