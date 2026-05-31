Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

La cadena canadiense Blue Diamond Resorts anunció el cese inmediato de sus operaciones y el retiro de todas sus marcas en Cuba, una decisión que representa un duro revés para el sector turístico de la isla y para el conglomerado militar GAESA, que controla gran parte de la industria turística cubana.

La información fue divulgada mediante un comunicado distribuido por operadores turísticos internacionales, donde la compañía atribuye su salida a las complejas condiciones del mercado cubano y a las crecientes dificultades operativas que enfrenta el destino.

Blue Diamond era una de las principales gestoras hoteleras extranjeras presentes en Cuba.

La compañía administraba 62 hoteles y más de 12.900 habitaciones distribuidas en algunos de los principales polos turísticos del país, incluyendo:

Cayo Coco

Cayo Santa María

Cayo Largo del Sur

Cayo Cruz

Trinidad

Camagüey

La medida afecta también a todas las marcas operadas por la empresa en la isla, entre ellas Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance.

Las sanciones contra GAESA aceleran la salida de empresas extranjeras

La decisión llega pocas semanas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos intensificara las sanciones contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Las medidas impulsadas por el secretario de Estado Marco Rubio establecieron un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras e instituciones financieras reduzcan o eliminen vínculos con entidades vinculadas al conglomerado militar cubano.

Dado que la mayoría de los contratos hoteleros en Cuba se realizan a través de empresas estatales asociadas a GAESA, la continuidad de muchas compañías internacionales quedó seriamente comprometida.

Crece el éxodo de compañías internacionales

La retirada de Blue Diamond se suma a una serie de movimientos empresariales que reflejan la creciente presión sobre los negocios extranjeros en Cuba.

Durante las últimas semanas también trascendieron reportes sobre:

Suspensión de operaciones de empresas vinculadas al sector minero

Restricciones para navieras internacionales

Revisión de contratos hoteleros por cadenas extranjeras

Reestructuración de inversiones asociadas al turismo

Analistas consideran que el vencimiento del plazo fijado por Washington podría acelerar nuevas salidas en los próximos días.

El turismo cubano atraviesa su peor crisis en décadas

La decisión ocurre en medio de un fuerte deterioro de la industria turística cubana.

Según cifras oficiales, Cuba cerró 2025 con uno de los peores resultados turísticos de las últimas décadas y durante los primeros meses de 2026 la llegada de visitantes internacionales continuó cayendo.

La combinación de apagones, escasez de combustible, problemas de abastecimiento, deterioro de infraestructuras y reducción de vuelos internacionales ha golpeado severamente al principal motor de ingresos externos del país.

El 5 de junio será una fecha clave para el futuro de GAESA

Con la fecha límite impuesta por Washington a solo unos días de distancia, todas las miradas están puestas en las empresas extranjeras que todavía mantienen relaciones comerciales con entidades vinculadas al aparato económico militar cubano.

La salida de Blue Diamond, una de las compañías con mayor presencia hotelera en la isla, aumenta la presión sobre otros operadores internacionales y añade incertidumbre sobre el futuro inmediato del turismo cubano.