Arrestan a hombre de Miami por entrar a la fuerza a casa de su ex novia para pedirle que volviera con el

Intentamos conversar con la víctima, sin embargo, no fue posible.

Ante este incidente, los vecinos manifestaron preocupación.

“Es repetitivo y lamentable y una no está segura, no solo en la casa, sino también en la calle. Como que no quiere perder y no quiere dejar a la otra persona que sea feliz y son personas tóxicas que están en la calle y quizás más adelante él quiera hacer su vida y más adelante quizás aparezca otra víctima y va a pasar lo mismo, es una pena”, dijo Ofelia Barrera, residente del área.

“Pudieron haber muerto dos personas, eso sucede a cada rato, yo lo veo en televisión a cada rato, esto está violento, esto no es como antes”, dijo Jorge Millán, residente del área.

Michael Polanco compareció ante la corte este lunes, acusado de robo armado, violencia doméstica, violación de una orden judicial y resistencia a la autoridad. Se le negó el derecho a fianza y se le ordenó mantenerse alejado de la víctima.