VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

El caso del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, dio un giro determinante tras la aparición de un video que muestra a su suegra disparándole en repetidas ocasiones dentro del apartamento donde ocurrió el crimen, en Polanco, Ciudad de México.
Las nuevas imágenes, difundidas en las últimas horas, ubican a Erika María —identificada como la suegra— accionando el arma de fuego varias veces contra la víctima, lo que refuerza su condición de principal sospechosa en la investigación.
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Evidencia directa
Según el material analizado por autoridades:
La agresora aparece junto a la víctima segundos antes del ataque
Se observa el momento en que dispara en múltiples ocasiones
El audio registra detonaciones consecutivas y gritos
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Sospechosa prófuga
Tras el ataque, la mujer habría abandonado el lugar y permanece prófuga, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intensifica su búsqueda.
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Polémica por la reacción del entorno
El caso también ha generado controversia por el hecho de que el esposo de la víctima —presente tras el ataque— no reportó inmediatamente el crimen, lo que ha sido cuestionado públicamente.
Investigación en curso
Las autoridades continúan con peritajes, análisis del video y recolección de pruebas para consolidar el caso.
El nuevo material audiovisual se ha convertido en la pieza clave que podría definir el proceso judicial.