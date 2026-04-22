Gobierno de Trump envía un avión a Cuba para repatriar a un menor en disputa de custodia

ARCHIVO – El logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un podio antes de una conferencia de prensa, en la sede del organismo, en Washington, el 6 de mayo de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

Se acusa a la progenitora del menor, Rose Inessa-Ethington, una mujer transgénero, de llevarse al niño a Cuba sin el permiso de la madre biológica. Autoridades federales y estatales buscaron el regreso del menor después de que un familiar expresara su preocupación de que Inessa-Ethington hubiera viajado a La Habana para conseguirle al niño una cirugía de transición de género.

Inessa-Ethington fue detenida junto con su pareja, Blue Inessa-Ethington, y acusada en Estados Unidos de secuestro internacional de menores por parte de un progenitor.

A finales de marzo, la pareja se trasladó con el menor a Canadá, supuestamente para un viaje de campamento, junto con el hijo de 3 años de Blue. Sin embargo, ambas adultas apagaron sus teléfonos después de decirle a la madre del niño mayor que habían llegado a Canadá. Volaron de Vancouver a México y luego a Cuba el 1 de abril, según una denuncia penal presentada el lunes ante un tribunal federal de Utah.

Los cargos no indican si la pareja realmente planeaba conseguir en Cuba una cirugía de afirmación de género para el menor ni cómo la obtendrían, porque esa cirugía no es legal para niños en Cuba.

El FBI informó que Blue Inessa-Ethington retiró 10.000 dólares de su cuenta corriente antes de irse. Los agentes también encontraron en su casa una nota con instrucciones de una terapeuta de salud mental en Washington, D.C., “para enviarle a la terapeuta los 10.000 dólares e instrucciones sobre atención médica de afirmación de género para niños”. En la nota no se menciona a Cuba.

El uso del avión del Departamento de Justicia en una investigación por secuestro parental se produce después de que el gobierno del presidente Donald Trump intentara bloquear el acceso de menores a la atención de afirmación de género y presionara a proveedores de salud por este tema.

The Associated Press dejó un mensaje de voz para solicitar los comentarios del defensor público federal en Richmond que representó a Rose y Blue Inessa-Ethington. Las autoridades señalaron que ambas serán trasladadas de regreso a Utah para enfrentar, cada una, un cargo de secuestro internacional de menores por parte de un progenitor.

La búsqueda comenzó cuando el menor no fue devuelto según lo previsto

La búsqueda del menor comenzó el 3 de abril, cuando no fue devuelto a la madre en Utah según lo programado, de acuerdo con documentos judiciales. La madre del niño, que se divorció de Rose Inessa-Ethington y compartía la custodia, presentó un reporte de persona desaparecida ante la policía de Logan City, Utah, a unos 115 kilómetros (70 millas) al norte de Salt Lake City.

El jefe de policía de Logan City, Jeff Simmons, manifestó que su departamento se centró inicialmente en las acusaciones de interferencia con la custodia en el caso, y agregó que los investigadores no se enteraron sino hasta más tarde de las preocupaciones sobre una cirugía de afirmación de género.

El portavoz de la policía de Logan, el sargento Brandon Bevan, indicó que esas preocupaciones fueron planteadas por un familiar. Se negó a decir quién.

“Solo tenían la preocupación, sin evidencia física real”, declaró Bevan.

Un juez estatal de Utah ordenó la devolución del menor de 10 años a su madre el 13 de abril. Tres días después, un juez magistrado federal emitió una orden de arresto contra las Inessa-Ethington. Ese mismo día, las fuerzas del orden cubanas localizaron al grupo. Fueron deportadas a Estados Unidos a bordo del avión gubernamental el lunes y comparecieron para la lectura de cargos en un tribunal federal en Richmond, Virginia.

El menor fue devuelto a su madre biológica, indicó en un comunicado la primera fiscal federal adjunta en Utah, Melissa Holyoak. Representantes del FBI y de la fiscalía federal en Utah declinaron decir qué ocurrió con el menor de 3 años que había estado con el grupo.

Los padres están inmersos en una disputa por la custodia

La disputa por la custodia entre los progenitores no parece ser un hecho nuevo. Una recaudación de fondos en internet creada hace cinco años por Blue Inessa-Ethington, titulada “Ayuden a una madre trans a conservar la custodia de su hijo”, recaudó 9.766 dólares.

“La semana pasada, la ex de Rose se mudó a varios condados de distancia, lo que afectó negativamente el tiempo de crianza de Rose con el menor”, escribió en la recaudación. Señaló que el dinero se usaría para solicitar una orden judicial que mantuviera al niño “seguro y estable durante todo este proceso”.

Cualquiera que haya pasado tiempo con Rose sabe “cuánto cuidado y reflexión invierte en criar a su hijo con apertura de género”, escribió.

Luego continuó: “Aunque su ex no tiene ningún problema con el género de Rose, como mujer trans, Rose está en desventaja frente a su exesposa cisgénero. Rose también carece de los recursos y conexiones familiares para enfrentar este litigio por su cuenta”.

Familiares dijeron que al menor se le asignó el sexo masculino al nacer, pero que se identifica como niña debido a lo que, desde su punto de vista, era “manipulación” por parte de Rose Inessa-Ethington, según una declaración jurada del 16 de abril de la agente especial del FBI Jennifer Waterfield.

La atención de afirmación de género para menores se ha limitado

El gobierno de Trump tomó medidas en diciembre para eliminar la atención de afirmación de género para menores, lo que provocó que un tercio de los estados presentaran demandas.

Ese fue el episodio más reciente de una serie de choques entre un gobierno que sostiene que la atención médica para personas transgénero puede ser perjudicial para los niños y los defensores que afirman que es médicamente necesaria.

Las investigaciones muestran que la cirugía de afirmación de género es poco frecuente entre niños en Estados Unidos. Y menos de 1 de cada 1.000 adolescentes en Estados Unidos recibe medicamentos de afirmación de género.

En febrero, la mayor organización profesional del país para cirujanos plásticos recomendó que las cirugías de afirmación de género se pospongan hasta que los pacientes cumplan 19 años, apartándose de las orientaciones de varias otras grandes organizaciones médicas.

En Cuba, las cirugías de afirmación de género están prohibidas para menores y solo se realizan en adultos a través del sistema público de salud, bajo estricta supervisión, en hospitales públicos designados para ciudadanos cubanos. Deben ser autorizadas por una comisión médica tras una revisión exhaustiva del expediente del paciente. Ese proceso a menudo tarda años porque requiere una amplia gama de evaluaciones médicas y psicológicas.

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Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker en Washington, Cristiana Mesquita en La Habana y Devi Shastri en Milwaukee contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP