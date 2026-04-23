A Trump le gusta el bloqueo naval. Pero Irán es muy distinto de Venezuela y Cuba

Un buque de carga navega por el Golfo Pérsico hacia el puerto de Dubái, visto desde Ajmán, Emiratos Árabes Unidos, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP) AP

A diferencia de Cuba o Venezuela, Irán estranguló una ruta comercial crucial para los envíos de energía, lo que significa que cuanto más se prolongue el enfrentamiento, más sufrirá la economía mundial. Teherán también plantea una amenaza militar mayor —más allá de la que representan los adversarios de Estados Unidos en su hemisferio— y requiere una presencia militar sostenida lejos de las costas estadounidenses.

La influencia de Irán sobre el estrecho de Ormuz le da poder durante un frágil alto el fuego porque los crecientes riesgos económicos —en especial el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos en un año electoral— podrían obligar al gobierno republicano de Trump a poner fin a su bloqueo de los puertos y la costa de Irán, según expertos.

“Ahora realmente la cuestión es qué país, Estados Unidos o Irán, tiene una mayor tolerancia al dolor”, explicó Max Boot, historiador militar e investigador principal de estudios de seguridad nacional en el Consejo de Relaciones Exteriores.

La eficacia de la táctica de presión de Trump —usar la marina más poderosa del mundo para bloquear el comercio del petróleo sancionado de Irán y otros bienes— es muy debatida. Algunos expertos sostienen que el éxito de Trump en Venezuela probablemente tuvo más que ver con la incursión militar de Estados Unidos que capturó al entonces líder Nicolás Maduro que con buques de guerra estadounidenses incautando petroleros con crudo sancionado para tomar control del país sudamericano.

Por su parte, un embargo petrolero estadounidense sobre Cuba ha provocado la crisis económica más grave de la isla en décadas. Aunque funcionarios de Estados Unidos y Cuba se han reunido recientemente en la isla para conversaciones poco frecuentes, el estrangulamiento financiero no ha logrado el objetivo declarado del gobierno de Trump de un cambio de liderazgo.

“Sí pienso que el éxito de la misión contra Maduro en Venezuela probablemente ha envalentonado al presidente”, indicó Todd Huntley, director del Programa de Derecho de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown.

Eso no hace que las situaciones en Venezuela e Irán sean similares, geográfica, militar o políticamente. “Hay algunas diferencias importantes”, explicó Huntley, capitán retirado de la Marina y exabogado general del cuerpo jurídico militar.

Aunque el bloqueo contra Irán ha asestado un golpe severo a su economía, incluido impedir que cargueros importen diversos suministros, el país aún ha podido mover parte de su petróleo sancionado, según empresas de seguimiento de buques.

Irán, además, ha rechazado las exigencias de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye el 20% del petróleo mundial, y esta semana ha vuelto a disparar contra barcos. El cierre de esa vía marítima ha hecho que los precios de la gasolina se disparen muy por encima de la región y han elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de productos, creando un problema político para Trump de cara a las elecciones de intermedias en noviembre.

“Los bloqueos suelen ser solo una herramienta de un mecanismo utilizado en un conflicto”, explicó Salvatore Mercogliano, profesor de historia marítima en la Universidad Campbell en Carolina del Norte. “Pueden ser importantes. Pero es solo un elemento. Y no creo que vaya a ser suficiente para convencer a los iraníes”.

Dudan de la eficacia del bloqueo de EEUU

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, afirmó la semana pasada que “ningún barco ha eludido a las fuerzas estadounidenses”. El mando que supervisa Oriente Medio dijo que, hasta el miércoles, ha ordenado a 31 barcos dar la vuelta o regresar a puerto.

Los grupos de transporte marítimo mercante se muestran escépticos. Lloyd’s List Intelligence indicó que “un flujo constante de tráfico de flota fantasma” ha entrado y salido del golfo Pérsico, incluidos 11 petroleros con carga iraní que han salido del golfo de Omán, fuera del estrecho, desde el 13 de abril.

La firma de inteligencia marítima Windward señaló esta semana que el tráfico iraní sigue fluyendo “mediante engaño”.

Mercogliano dijo que los barcos iraníes tienen varias formas de escabullirse del bloqueo, entre ellas falsificar sus datos de rastreo de ubicación o viajar por aguas territoriales de Pakistán. También observó que el enorme volumen de tráfico marítimo que el ejército necesita examinar es una tarea difícil.

Los bloqueos requieren paciencia para funcionar

La última vez que Estados Unidos montó un bloqueo similar al centrado en barcos iraníes fue durante el gobierno de Kennedy a comienzos de la década de 1960, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo a Cuba, dijo Huntley.

“Y ni siquiera se le llamó bloqueo”, añadió. “Lo llamamos cuarentena”.

Algunos bloqueos navales a lo largo de la historia han tenido impacto, como el bloqueo de Gran Bretaña a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. “Pero tienden a ser impactos de muy largo plazo, mientras que Trump busca resultados rápidos y de corto plazo”, según Boot, el historiador militar.

Boot sostuvo que Trump probablemente vio el bloqueo a los petroleros con crudo sancionado vinculados a Venezuela como un factor de gran peso en el éxito de los cambios de liderazgo en ese país. Pero Boot afirmó que tuvo más que ver con que Estados Unidos derrocara a Maduro y con la cooperación posterior de su vicepresidenta y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“No hay una Delcy Rodríguez en Cuba o Irán”, manifestó Boot. “Creo que su éxito en Venezuela lo confundió, al pensar que esto era una plantilla que podía replicarse en otros lugares. Lo ve como un enorme éxito a muy bajo costo. Y, de hecho, resulta ser un conjunto único de circunstancias”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP