Díaz-Canel cierra la puerta: "No hay negociación" con EEUU sobre cambios políticos en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dejó clara su postura: no habrá negociación con Estados Unidos si implica cambios en el sistema político de la isla .

Durante una entrevista con el periodista brasileño Breno Altman para el programa “20 Minutos”, el mandatario fue categórico:

“ No hay negociación. No hay negociación ”.

Ante preguntas directas sobre posibles acuerdos con Washington, Díaz-Canel afirmó que:

El sistema político cubano no está en discusión

No aceptará condiciones de “cambio de régimen”

Cualquier diálogo debe basarse en “igualdad y respeto”

“Nuestros problemas internos no están en la mesa de negociación”, insistió.

Choque frontal con Washington

La postura de La Habana contradice directamente la visión de Marco Rubio, quien ha señalado que:

La economía cubana no puede cambiar sin reformas políticas

Además, la administración de Donald Trump ha intensificado la presión con sanciones y medidas económicas.

Crisis energética y presión económica

El propio Díaz-Canel admitió el impacto de las sanciones:

Cuba estuvo cuatro meses sin recibir combustible importado

Esto ocurre tras la Orden Ejecutiva 14380, que restringe el suministro de petróleo hacia la isla y agrava la crisis energética.

Diálogo en fase mínima

A pesar del tono firme, el gobernante reconoció que:

Existen contactos con Estados Unidos

Pero están en una fase “muy preliminar”

El 10 de abril, una delegación estadounidense llegó a La Habana —primer vuelo oficial desde 2016— para discutir:

Liberación de presos políticos

Reformas económicas

Apertura política

Según reportes, Washington habría planteado un plazo para avances, algo que el régimen niega.

Un punto muerto en las relaciones

La declaración de Díaz-Canel deja claro:

Cuba no cederá en su sistema político

EE.UU. mantiene presión para cambios estructurales

El diálogo sigue sin avances concretos

El resultado: un bloqueo político total en medio de una de las peores crisis económicas de la isla.