Díaz-Canel cierra la puerta: "No hay negociación" con EEUU sobre cambios políticos en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dejó clara su postura: no habrá negociación con Estados Unidos si implica cambios en el sistema político de la isla.
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El gobierno cubano descarta negociar cambios políticos con EE.UU. en medio de tensiones, sanciones y presión por reformas
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dejó clara su postura: no habrá negociación con Estados Unidos si implica cambios en el sistema político de la isla.
Durante una entrevista con el periodista brasileño Breno Altman para el programa “20 Minutos”, el mandatario fue categórico:
“No hay negociación. No hay negociación”.
Ante preguntas directas sobre posibles acuerdos con Washington, Díaz-Canel afirmó que:
El sistema político cubano no está en discusión
No aceptará condiciones de “cambio de régimen”
Cualquier diálogo debe basarse en “igualdad y respeto”
“Nuestros problemas internos no están en la mesa de negociación”, insistió.
La postura de La Habana contradice directamente la visión de Marco Rubio, quien ha señalado que:
La economía cubana no puede cambiar sin reformas políticas
Además, la administración de Donald Trump ha intensificado la presión con sanciones y medidas económicas.
El propio Díaz-Canel admitió el impacto de las sanciones:
Cuba estuvo cuatro meses sin recibir combustible importado
Esto ocurre tras la Orden Ejecutiva 14380, que restringe el suministro de petróleo hacia la isla y agrava la crisis energética.
A pesar del tono firme, el gobernante reconoció que:
Existen contactos con Estados Unidos
Pero están en una fase “muy preliminar”
El 10 de abril, una delegación estadounidense llegó a La Habana —primer vuelo oficial desde 2016— para discutir:
Liberación de presos políticos
Reformas económicas
Apertura política
Según reportes, Washington habría planteado un plazo para avances, algo que el régimen niega.
La declaración de Díaz-Canel deja claro:
Cuba no cederá en su sistema político
EE.UU. mantiene presión para cambios estructurales
El diálogo sigue sin avances concretos
El resultado: un bloqueo político total en medio de una de las peores crisis económicas de la isla.
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