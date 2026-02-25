americateve

MININT

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

El MININT confirmó que no hay tarjetas plásticas para emitir carnets de identidad en Cuba y atribuyó la escasez al embargo de EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
Carnet CUBa

Falta de insumos para documentos oficiales

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó que actualmente no hay disponibilidad de tarjetas plásticas para la elaboración de carnets de identidad en la isla, una situación que atribuyó al “recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos.

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) comunicó oficialmente la suspensión temporal en la emisión del documento en su formato habitual.

Carnet Cuba

Certificaciones provisionales en lugar de carnet

Según el MININT:

  • Las personas que ya habían solicitado renovación deberán recoger una Certificación de Identidad si necesitan acreditar datos.

  • Se seguirán aceptando nuevas solicitudes.

  • Los solicitantes recibirán un documento provisional hasta nuevo aviso.

  • Los carnets actuales mantendrán vigencia aunque estén vencidos, siempre que permitan identificar al titular.

La medida incluye tanto el formato plastificado como el carnet en formato de libro.

Screenshot 2026-02-25 at 11.35.32AM

Impacto en la vida cotidiana

El carnet de identidad es un documento esencial en Cuba para:

  • Acceder a servicios bancarios

  • Realizar trámites oficiales

  • Comprar bienes regulados

  • Formalizar contratos

  • Viajar dentro del país

La falta de tarjetas agrava una crisis económica marcada por escasez de insumos básicos y fallas logísticas.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuánto tiempo se extenderá la suspensión ni cuántas solicitudes permanecen pendientes.

Crisis estructural

El anuncio se produce en medio de un escenario de:

  • Déficit de materias primas

  • Problemas de importación

  • Escasez en sectores clave

  • Fallas en servicios esenciales

La interrupción en la emisión de documentos oficiales refleja el impacto operativo que la crisis económica tiene en la infraestructura administrativa del Estado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

