CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó que actualmente no hay disponibilidad de tarjetas plásticas para la elaboración de carnets de identidad en la isla, una situación que atribuyó al “recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos.
La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) comunicó oficialmente la suspensión temporal en la emisión del documento en su formato habitual.
Certificaciones provisionales en lugar de carnet
Según el MININT:
Las personas que ya habían solicitado renovación deberán recoger una Certificación de Identidad si necesitan acreditar datos.
Se seguirán aceptando nuevas solicitudes.
Los solicitantes recibirán un documento provisional hasta nuevo aviso.
Los carnets actuales mantendrán vigencia aunque estén vencidos, siempre que permitan identificar al titular.
La medida incluye tanto el formato plastificado como el carnet en formato de libro.
Impacto en la vida cotidiana
El carnet de identidad es un documento esencial en Cuba para:
Acceder a servicios bancarios
Realizar trámites oficiales
Comprar bienes regulados
Formalizar contratos
Viajar dentro del país
La falta de tarjetas agrava una crisis económica marcada por escasez de insumos básicos y fallas logísticas.
Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuánto tiempo se extenderá la suspensión ni cuántas solicitudes permanecen pendientes.
Crisis estructural
El anuncio se produce en medio de un escenario de:
Déficit de materias primas
Problemas de importación
Escasez en sectores clave
Fallas en servicios esenciales
La interrupción en la emisión de documentos oficiales refleja el impacto operativo que la crisis económica tiene en la infraestructura administrativa del Estado.