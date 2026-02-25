CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó que actualmente no hay disponibilidad de tarjetas plásticas para la elaboración de carnets de identidad en la isla, una situación que atribuyó al “recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos.

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) comunicó oficialmente la suspensión temporal en la emisión del documento en su formato habitual.

La medida incluye tanto el formato plastificado como el carnet en formato de libro.

Los carnets actuales mantendrán vigencia aunque estén vencidos, siempre que permitan identificar al titular.

Los solicitantes recibirán un documento provisional hasta nuevo aviso.

Las personas que ya habían solicitado renovación deberán recoger una Certificación de Identidad si necesitan acreditar datos.

El carnet de identidad es un documento esencial en Cuba para:

La falta de tarjetas agrava una crisis económica marcada por escasez de insumos básicos y fallas logísticas.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuánto tiempo se extenderá la suspensión ni cuántas solicitudes permanecen pendientes.

Crisis estructural

El anuncio se produce en medio de un escenario de:

Déficit de materias primas

Problemas de importación

Escasez en sectores clave

Fallas en servicios esenciales

La interrupción en la emisión de documentos oficiales refleja el impacto operativo que la crisis económica tiene en la infraestructura administrativa del Estado.