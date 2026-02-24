Rolando Saldívar anuncia desde Miami proceso de rehabilitación y admite lucha contra las sustancias

El reconocido presentador Rolando Saldívar hizo público el inicio de su proceso de rehabilitación tras admitir que durante aproximadamente un año enfrentó problemas con el consumo de sustancias.

En un mensaje difundido desde lo que describió como “este bello lugar”, Saldívar habló con tono reflexivo y sincero sobre su decisión de cambiar el rumbo de su vida.

“Creo que ya es hora de cambiar el punto”, expresó, reconociendo que ha llegado al límite y que el momento exige decisiones firmes.

El comunicador no evitó la gravedad de la situación. En su intervención habló del “precipicio” y del fondo emocional al que llegó.

“Después de haber llegado al fondo, solo queda levantarse”, afirmó, subrayando que la rehabilitación no es un acto instantáneo sino un proceso continuo.

“No estamos documentando una caída. Estamos acompañando un proceso. La rehabilitación no es un día. Es un camino”, sostuvo.

Reacciones de apoyo

Tras el anuncio, colegas y seguidores reaccionaron con mensajes de respaldo, destacando la valentía del presentador al exponer públicamente su situación.

El caso de Saldívar se suma a otros comunicadores y figuras públicas que han decidido visibilizar sus luchas personales, enviando un mensaje de responsabilidad y esperanza.

Un nuevo comienzo

Expertos en salud mental señalan que el primer paso en cualquier proceso de recuperación es el reconocimiento del problema y la decisión consciente de buscar ayuda.

En ese sentido, la declaración pública del presentador marca un momento crucial en su vida profesional y personal.

La rehabilitación, coinciden especialistas, requiere:

Acompañamiento profesional

Apoyo familiar

Constancia

Compromiso personal

Saldívar cerró su mensaje con un llamado implícito a quienes atraviesan situaciones similares: salvarse es una opción posible.