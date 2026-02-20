Sospechoso del homicidio de cubano en Hialeah se declara no culpable y pide juicio por jurado

El sospechoso del homicidio del cubano Daylon Fleitas González en Hialeah se declaró no culpable mientras avanza el proceso judicial en la Corte del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade.

Alfredo Carballo González, acusado de homicidio en segundo grado con arma, robo y manipulación de evidencia, presentó formalmente su alegato de no culpabilidad a través de su abogada, solicitando además un juicio por jurado.

El caso fue reportado inicialmente por Telemundo 51.

La defensa, encabezada por la asistente del defensor público Jacqueline García, activó el proceso de descubrimiento de pruebas, exigiendo a la fiscalía revelar cualquier evidencia que pudiera favorecer al acusado o cuestionar su culpabilidad.

El tribunal evaluará ahora si Carballo cumple los criterios de indigencia para continuar recibiendo representación del defensor público bajo la ley de Florida.

El juez Carlos H. Gámez ordenó transferir el caso a la División III y consolidarlo con el expediente de Ariely Álvarez Cabrera, quien enfrenta cargos de encubrimiento y manipulación de evidencia en el mismo proceso.

La consolidación busca evitar duplicidad de audiencias y garantizar decisiones judiciales consistentes.

Durante la audiencia, la fiscalía destacó que el acusado habría huido a México tras el crimen y fue recientemente extraditado a Florida para enfrentar cargos.

Screenshot 2026-02-20 at 10.33.46AM

Cronología del crimen

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando Fleitas González desapareció tras reunirse con Carballo en el área de la avenida 95 y la calle 106 del noroeste en Hialeah.

Según documentos obtenidos por Noticias 23 Univisión, la víctima habría acudido al encuentro para cobrar una deuda de 10.000 dólares.

Días después:

La camioneta de Fleitas fue localizada con rastros de sangre.

Detectives hallaron un contenedor de reciclaje en una zona boscosa.

El cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por objeto cortopunzante.

Las autoridades también arrestaron en septiembre pasado a Álvarez Cabrera, quien fue extraditada a EE.UU. y posteriormente liberada bajo fianza.

Próximos pasos

Con la declaración de no culpabilidad y la solicitud de juicio por jurado, el caso se encamina hacia una fase probatoria más intensa, donde la fiscalía deberá presentar evidencia clave ante el tribunal.

El proceso podría extenderse varios meses mientras ambas partes preparan sus argumentos.