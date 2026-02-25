Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool) AP

El presidente Donald Trump ofreció el primer Discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato y aseguró que el país vive una transformación “sin precedentes”.

El mensaje, que superó en duración al pronunciado por Bill Clinton en el año 2000, se convirtió en el más extenso en la historia moderna de este evento ante el Congreso.

“Nuestra nación ha vuelto, más grande, más próspera y más fuerte que nunca… Esta es la era dorada de Estados Unidos”, proclamó el mandatario ante legisladores, gabinete e invitados especiales.

Trump aseguró haber revertido lo que calificó como la peor inflación heredada de la administración de Joe Biden.

La entrada del presidente Trump al discurso de la unión: pic.twitter.com/UmUJEeGqcn

El presidente también defendió su plataforma TrumpRx.gov y su política de “Nación Más Favorecida” para reducir precios de medicamentos.

Recepción de más de 80 millones de barriles desde Venezuela

Más de 18 billones de dólares en compromisos de inversión

Inflación reducida al 1,7 % en los últimos meses de 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmaRincon/status/2026496514189660206?s=20&partner=&hide_thread=false Durante su discurso del Estado de la Unión, Trump pide que se pongan de pie "quienes creen que el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales".



Casi ningún demócrata se puso de pie. pic.twitter.com/HihEE9049L — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 25, 2026

Frontera y seguridad

En materia migratoria, el mandatario afirmó que Estados Unidos tiene “la frontera más segura de su historia”.

Según Trump:

Cero inmigrantes ilegales admitidos en nueve meses

Reducción del flujo de fentanilo en 56 %

Control fronterizo reforzado

Política exterior: Irán y Venezuela

En el plano internacional, Trump sostuvo que su administración ha culminado diez conflictos y reiteró su lema “Paz a través de la fuerza”.

Sobre Irán, afirmó que no permitirá que el país obtenga armas nucleares.

También destacó la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la posterior cooperación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando dio la bienvenida al líder opositor venezolano Enrique Márquez, recientemente excarcelado.

Mensaje a gigantes tecnológicos

Trump anunció un “Compromiso de Protección al Contribuyente de Tarifas”, exigiendo que grandes empresas tecnológicas generen su propia energía para evitar aumentos en el costo eléctrico.

Cierre con tono histórico

El presidente concluyó evocando la Revolución de 1776:

“La revolución que comenzó en 1776 no ha terminado. La llama de la libertad sigue viva”.

El discurso marca el tono político de cara a las elecciones de medio término y reafirma su narrativa de recuperación económica y liderazgo global.