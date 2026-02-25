americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

Donald Trump declaró el inicio de una “era dorada” en EE.UU., defendió economía, frontera e inversión en histórico discurso ante el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool) AP

TRUMP PROCLAMA “LA ERA DORADA DE ESTADOS UNIDOS” EN HISTÓRICO ESTADO DE LA UNIÓN

El discurso más largo registrado

El presidente Donald Trump ofreció el primer Discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato y aseguró que el país vive una transformación “sin precedentes”.

El mensaje, que superó en duración al pronunciado por Bill Clinton en el año 2000, se convirtió en el más extenso en la historia moderna de este evento ante el Congreso.

“Nuestra nación ha vuelto, más grande, más próspera y más fuerte que nunca… Esta es la era dorada de Estados Unidos”, proclamó el mandatario ante legisladores, gabinete e invitados especiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmaRincon/status/2026480684659884165?s=20&partner=&hide_thread=false

Economía: inflación, inversión y energía

Trump aseguró haber revertido lo que calificó como la peor inflación heredada de la administración de Joe Biden.

Entre sus principales afirmaciones:

  • Inflación reducida al 1,7 % en los últimos meses de 2025

  • Más de 18 billones de dólares en compromisos de inversión

  • Aumento de producción petrolera en 600.000 barriles diarios

  • Recepción de más de 80 millones de barriles desde Venezuela

El presidente también defendió su plataforma TrumpRx.gov y su política de “Nación Más Favorecida” para reducir precios de medicamentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmaRincon/status/2026496514189660206?s=20&partner=&hide_thread=false

Frontera y seguridad

En materia migratoria, el mandatario afirmó que Estados Unidos tiene “la frontera más segura de su historia”.

Según Trump:

  • Cero inmigrantes ilegales admitidos en nueve meses

  • Reducción del flujo de fentanilo en 56 %

  • Control fronterizo reforzado

Política exterior: Irán y Venezuela

En el plano internacional, Trump sostuvo que su administración ha culminado diez conflictos y reiteró su lema “Paz a través de la fuerza”.

Sobre Irán, afirmó que no permitirá que el país obtenga armas nucleares.

También destacó la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la posterior cooperación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando dio la bienvenida al líder opositor venezolano Enrique Márquez, recientemente excarcelado.

Mensaje a gigantes tecnológicos

Trump anunció un “Compromiso de Protección al Contribuyente de Tarifas”, exigiendo que grandes empresas tecnológicas generen su propia energía para evitar aumentos en el costo eléctrico.

Cierre con tono histórico

El presidente concluyó evocando la Revolución de 1776:

“La revolución que comenzó en 1776 no ha terminado. La llama de la libertad sigue viva”.

El discurso marca el tono político de cara a las elecciones de medio término y reafirma su narrativa de recuperación económica y liderazgo global.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

El discurso del Estado de la Unión da a Trump una oportunidad de defender su política exterior

El suboficial del Ejéricto de Estados Unidos Eric Slover recibe una Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Piloto militar herido en redada contra Maduro recibe la Medalla de Honor durante discurso de Trump

Miembros del Congreso ofrecen una ovación en pie durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Jessica Koscielniak/Pool Foto via AP)

Claves del discurso de Trump: ensalzar la economía, patriotismo y un giro oscuro sobre demócratas

Una mujer cruza una calle mientras las motocicletas pasan en Teherán, Irán, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Irán replica a Trump antes de las conversaciones de Ginebra ante un gran despliegue militar de EEUU

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter