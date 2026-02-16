Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional

El gobierno cubano pospuso oficialmente la XXVI edición del Festival del Habano , uno de los eventos internacionales más lucrativos para la industria tabacalera de la isla, en medio de la crisis energética que golpea al país.

El comité organizador anunció que la cita, prevista del 23 al 27 de febrero, queda aplazada “para preservar los más altos estándares de calidad”.

El evento es organizado por Habanos S.A. y el monopolio estatal Grupo Empresarial Tabacuba.

La subasta de humidores exclusivos en 2025 alcanzó 17.940.000 euros , cifra destinada oficialmente al sistema de salud pública.

En 2024, Habanos S.A. reportó ingresos récord de 827 millones de dólares , un 16% más que el año anterior.

El aplazamiento ocurre en medio de:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Problemas de distribución interna

Restricciones logísticas en todo el país

Empresas vinculadas al comercio en divisas también enfrentan limitaciones.

SuperMarket23 anunció suspensión temporal de nuevos pedidos por falta de combustible.

Cubamax restringió envíos y suspendió entregas a domicilio en la isla.

El negocio Katapulk advirtió sobre irregularidades logísticas ante la escasez energética.

Contexto político y económico

Tabacuba atribuyó la compleja situación al recrudecimiento del embargo estadounidense.

Sin embargo, críticos señalan que la industria tabacalera enfrenta también problemas estructurales como:

Impagos a productores

Falta de insumos

Deterioro productivo

Un análisis del semanario británico The Spectator indicó en 2023 que Cuba perdió liderazgo mundial frente a República Dominicana en calidad de puros.

Golpe a las divisas

El festival es una de las vitrinas internacionales más importantes para el régimen cubano en la captación de divisas.

Su suspensión temporal subraya la magnitud de la crisis energética, que ya afecta: