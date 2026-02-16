Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional

El gobierno cubano pospuso oficialmente la XXVI edición del Festival del Habano, uno de los eventos internacionales más lucrativos para la industria tabacalera de la isla, en medio de la crisis energética que golpea al país.
El gobierno cubano pospuso oficialmente la XXVI edición del Festival del Habano, uno de los eventos internacionales más lucrativos para la industria tabacalera de la isla, en medio de la crisis energética que golpea al país.
El comité organizador anunció que la cita, prevista del 23 al 27 de febrero, queda aplazada “para preservar los más altos estándares de calidad”.
El evento es organizado por Habanos S.A. y el monopolio estatal Grupo Empresarial Tabacuba.
Distribuidores internacionales
Coleccionistas
Empresarios del sector
Medios especializados
La subasta de humidores exclusivos en 2025 alcanzó 17.940.000 euros, cifra destinada oficialmente al sistema de salud pública.
En 2024, Habanos S.A. reportó ingresos récord de 827 millones de dólares, un 16% más que el año anterior.
El aplazamiento ocurre en medio de:
Apagones prolongados
Escasez de combustible
Problemas de distribución interna
Restricciones logísticas en todo el país
Empresas vinculadas al comercio en divisas también enfrentan limitaciones.
SuperMarket23 anunció suspensión temporal de nuevos pedidos por falta de combustible.
Cubamax restringió envíos y suspendió entregas a domicilio en la isla.
El negocio Katapulk advirtió sobre irregularidades logísticas ante la escasez energética.
Tabacuba atribuyó la compleja situación al recrudecimiento del embargo estadounidense.
Sin embargo, críticos señalan que la industria tabacalera enfrenta también problemas estructurales como:
Impagos a productores
Falta de insumos
Deterioro productivo
Un análisis del semanario británico The Spectator indicó en 2023 que Cuba perdió liderazgo mundial frente a República Dominicana en calidad de puros.
El festival es una de las vitrinas internacionales más importantes para el régimen cubano en la captación de divisas.
Su suspensión temporal subraya la magnitud de la crisis energética, que ya afecta:
Turismo
Transporte
Comercio en dólares
Eventos internacionales
