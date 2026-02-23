americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lyft

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Yordan Díaz Vera, conductor de Lyft en Louisville, fue arrestado por presunta agresión sexual y enfrenta orden de detención migratoria de ICE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Yordan Díaz Vera

CONDUCTOR CUBANO DE LYFT EN KENTUCKY ENFRENTA CARGOS PENALES Y POSIBLE DEPORTACIÓN

Arresto tras grave denuncia

Yordan Díaz Vera, de 34 años, fue arrestado en Louisville, Kentucky, tras ser acusado de agredir sexualmente a una pasajera durante un traslado solicitado a través de la plataforma de Lyft.

Según la Louisville Metro Police Department (LMPD), el conductor enfrenta cargos por sodomía en primer grado, secuestro y amenazas.

Detalles del incidente

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, el hecho ocurrió el 4 de febrero cuando la víctima solicitó un viaje hacia una consulta médica.

Según la denuncia:

  • El conductor habría mostrado un arma de fuego durante el trayecto.

  • Detuvo el vehículo en el estacionamiento de una iglesia.

  • Presuntamente bloqueó las puertas y forzó actos sexuales.

La mujer logró alertar a las autoridades tras ser dejada en su destino. Díaz Vera fue detenido al día siguiente en el estacionamiento de un supermercado.

La policía indicó que, hasta el momento, no existen evidencias de otros incidentes similares vinculados al acusado.

Intervención de ICE y posible deportación

El caso tomó una dimensión migratoria tras confirmarse que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria (“immigration detainer”) contra el acusado.

Esto significa que, independientemente del proceso penal estatal, podría enfrentar procedimientos de deportación.

Medios nacionales reportaron que Díaz Vera habría ingresado a Estados Unidos en 2022. Sin embargo, su abogado sostiene que contaba con permiso de trabajo y estaba a la espera de audiencia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado públicamente el estatus migratorio definitivo.

Situación legal actual

  • Fianza establecida en $100,000 en efectivo

  • Detención en centro local con retención migratoria activa

  • Presentación ante gran jurado prevista para marzo

Lyft informó que el conductor fue eliminado permanentemente de la plataforma y aseguró que colabora con las autoridades.

“El comportamiento descrito es reprensible y no tiene cabida en nuestra comunidad”, indicó la empresa en un comunicado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
suiza congela usd 880 millones ligados a maduro tras su captura por narcotrafico y corrupcion

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu confirma apoyo de inteligencia en operacion que elimino a el mencho en mexico

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter