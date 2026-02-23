Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

CONDUCTOR CUBANO DE LYFT EN KENTUCKY ENFRENTA CARGOS PENALES Y POSIBLE DEPORTACIÓN

Yordan Díaz Vera, de 34 años, fue arrestado en Louisville, Kentucky, tras ser acusado de agredir sexualmente a una pasajera durante un traslado solicitado a través de la plataforma de Lyft.

Según la Louisville Metro Police Department (LMPD), el conductor enfrenta cargos por sodomía en primer grado, secuestro y amenazas.

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, el hecho ocurrió el 4 de febrero cuando la víctima solicitó un viaje hacia una consulta médica.

La mujer logró alertar a las autoridades tras ser dejada en su destino. Díaz Vera fue detenido al día siguiente en el estacionamiento de un supermercado.

Detuvo el vehículo en el estacionamiento de una iglesia.

El conductor habría mostrado un arma de fuego durante el trayecto.

La policía indicó que, hasta el momento, no existen evidencias de otros incidentes similares vinculados al acusado.

Intervención de ICE y posible deportación

El caso tomó una dimensión migratoria tras confirmarse que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria (“immigration detainer”) contra el acusado.

Esto significa que, independientemente del proceso penal estatal, podría enfrentar procedimientos de deportación.

Medios nacionales reportaron que Díaz Vera habría ingresado a Estados Unidos en 2022. Sin embargo, su abogado sostiene que contaba con permiso de trabajo y estaba a la espera de audiencia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado públicamente el estatus migratorio definitivo.

Situación legal actual

Fianza establecida en $100,000 en efectivo

Detención en centro local con retención migratoria activa

Presentación ante gran jurado prevista para marzo

Lyft informó que el conductor fue eliminado permanentemente de la plataforma y aseguró que colabora con las autoridades.

“El comportamiento descrito es reprensible y no tiene cabida en nuestra comunidad”, indicó la empresa en un comunicado.