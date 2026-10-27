MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

La congresista republicana María Elvira Salazar aparece por delante de su contrincante demócrata, Eliott Rodríguez, entre los electores latinos, según una reciente encuesta de N+ Univision. El resultado adquiere especial relevancia a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que ambos disputarán un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La contienda electoral en el sur de Florida entra en su etapa decisiva con una señal favorable para la congresista republicana María Elvira Salazar.

De acuerdo con los resultados de un sondeo difundido por N+ Univision, Salazar mantiene una ventaja sobre el candidato demócrata Eliott Rodríguez entre los votantes hispanos consultados.

El resultado sitúa nuevamente en el centro del debate el comportamiento electoral de la comunidad latina, uno de los sectores más influyentes en las elecciones del sur de Florida.

Sin embargo, una ventaja entre los votantes latinos no significa necesariamente que Salazar lidere la intención de voto general del distrito, ya que el resultado definitivo dependerá del conjunto del electorado.

La congresista republicana busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes frente a Rodríguez, quien aspira a representar al distrito por el Partido Demócrata.

La disputa se desarrolla en un escenario político marcado por el debate sobre la economía, el costo de vida, la inmigración y las políticas de Washington hacia América Latina.

Salazar, reconocida por su trayectoria como periodista antes de llegar al Congreso, ha construido una parte importante de su perfil político alrededor de sus posiciones sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Rodríguez, también con experiencia en los medios de comunicación, representa el desafío demócrata en una contienda que ha despertado interés por el peso electoral de los hispanos en Miami.

El voto latino vuelve a ser decisivo en el sur de Florida

La ventaja atribuida a Salazar en el sondeo de N+ Univision refleja la importancia de la comunidad hispana dentro de la competencia electoral.

Los votantes de origen cubano, venezolano, colombiano y de otras comunidades latinoamericanas forman parte de un electorado diverso, cuyas prioridades pueden variar según factores económicos, migratorios y políticos.

Aunque la encuesta apunta a una posición favorable para la congresista entre los latinos, será necesario conocer los porcentajes exactos, el tamaño de la muestra y el margen de error para determinar la magnitud estadística de esa diferencia.

Elecciones del 3 de noviembre: Salazar y Rodríguez buscan movilizar a sus votantes

Con la jornada electoral cada vez más cerca, ambos candidatos afrontan el desafío de convertir el respaldo de sus simpatizantes en votos efectivos.

Para Salazar, mantener una posición competitiva entre los hispanos puede representar una ventaja importante en su estrategia de reelección.

Para Rodríguez, la recta final ofrece una oportunidad de ampliar su apoyo entre los electores independientes, demócratas y votantes que buscan un cambio de representación.

La elección del 3 de noviembre determinará quién representará al distrito en el próximo período legislativo.

La principal incógnita es si la ventaja de Salazar entre los votantes latinos será suficiente para imponerse en las urnas o si Rodríguez logrará compensarla con el respaldo de otros segmentos del electorado.

La encuesta fue realizada por YouGov entre el 2 y el 15 de octubre de 2026, con una muestra estatal de 825 votantes registrados y una sobremuestra de 937 votantes hispanos.