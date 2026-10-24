CUBANA EMBARAZADA BALEADA POR SU EXPAREJA EN MIAMI MUESTRA MEJORÍA: había pedido protección judicial

La cubana Dalianis Lazo, de 41 años y con un embarazo de entre seis y ocho semanas, presenta señales de mejoría después de sobrevivir a un ataque a tiros presuntamente cometido por su expareja en una vivienda de Miami-Dade.

La mujer había solicitado una orden de protección por violencia doméstica meses antes del incidente, pero un juez rechazó la petición el pasado 30 de septiembre por considerar que no existían pruebas suficientes.

La actualización sobre su estado de salud fue ofrecida por un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a Local 10 News, después de que Lazo permaneciera ingresada en estado crítico en el Centro Médico Jackson South.

Según el reporte, la mujer ha respondido favorablemente a la atención recibida en la unidad de cuidados intensivos, aunque las autoridades no han informado si se encuentra fuera de peligro.

El ataque ocurrió el jueves 22 de octubre, alrededor de las 11:00 de la mañana, en una residencia de la comunidad de Oak Creek, en el área de Country Walk, al suroeste de Miami-Dade.

El presunto agresor fue identificado como Iván Granado, de 53 años , quien, según la investigación preliminar, disparó contra su expareja y posteriormente se quitó la vida.

El caso ha generado preocupación después de conocerse que Lazo había advertido previamente a las autoridades judiciales que temía por su seguridad y la de sus padres.

Revelan el estado de salud de Dalianis Lazo tras el tiroteo en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que la mujer cubana continúa recibiendo atención médica después de haber resultado gravemente herida.

Lazo fue trasladada al Jackson South Medical Center inmediatamente después del tiroteo.

Los primeros informes indicaban que había ingresado en estado crítico debido a las lesiones provocadas por los disparos.

Sin embargo, durante la tarde del viernes 23 de octubre, un agente informó a Local 10 que su condición había mostrado una mejoría.

La actualización representa una señal favorable para su recuperación, aunque todavía existen interrogantes sobre la gravedad de las heridas.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre los órganos afectados, los procedimientos médicos realizados ni una posible fecha de alta hospitalaria.

Tampoco han confirmado que su vida esté completamente fuera de peligro.

La cubana tenía entre seis y ocho semanas de embarazo cuando fue atacada

Uno de los aspectos más delicados del caso es que Dalianis Lazo se encontraba en las primeras semanas de gestación.

Según los reportes, la mujer tenía entre seis y ocho semanas de embarazo cuando ocurrió el ataque.

Hasta el momento, no se ha divulgado información médica oficial sobre la evolución del embarazo después del tiroteo.

Tampoco se ha informado si las lesiones o los tratamientos recibidos han provocado complicaciones obstétricas.

La mejoría de la paciente no permite establecer automáticamente que el embarazo se desarrolla sin dificultades.

Por ahora, la información disponible se limita a la evolución favorable de su estado general de salud, según la actualización proporcionada por las autoridades.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la cubana en Country Walk?

El incidente se registró el jueves 22 de octubre, aproximadamente a las 11:00 a. m., en una vivienda de Oak Creek, una comunidad residencial situada en el área de Country Walk.

Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y unidades del Departamento de Bomberos y Rescate acudieron al lugar después de recibir una alerta por disparos.

Al ingresar a la propiedad, los equipos de emergencia encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala.

El portavoz policial Danny Castillo explicó que los rescatistas confirmaron la muerte del hombre en la vivienda.

La mujer fue trasladada de emergencia al Jackson South Medical Center.

Según la reconstrucción preliminar de los detectives, Granado habría disparado contra Lazo antes de provocarse una herida mortal.

El caso permanece bajo investigación de la unidad de homicidios de Miami-Dade.

Vecinos escucharon gritos y tres disparos antes de la llegada de la policía

El tiroteo provocó una amplia movilización de unidades policiales y equipos de emergencia en la comunidad residencial.

Varios vecinos ofrecieron declaraciones a Local 10 sobre lo ocurrido.

Cecilia Delfino, residente de la zona, relató que escuchó un grito seguido de tres detonaciones.

Su testimonio describe los momentos previos a la llegada de los servicios de emergencia.

Otro vecino, Héctor Rodríguez, habló sobre la personalidad de Dalianis Lazo y la describió como una persona tranquila y amable.

“Muy dulce, realmente muy dulce, una persona tranquila”, expresó.

Rodríguez también la calificó como una “persona encantadora”.

Los testimonios reflejan la conmoción que provocó el incidente entre quienes conocían a la sobreviviente.

Dalianis Lazo había solicitado una orden de protección contra su expareja

Los documentos judiciales conocidos después del ataque revelaron que la mujer había recurrido anteriormente a los tribunales de Miami-Dade para solicitar protección.

En abril de 2026, Lazo presentó una petición de orden de alejamiento contra Iván Granado, a quien identificó como su “exnovio con el que convivía”.

En una declaración jurada incorporada al expediente, la cubana manifestó que temía por su vida y por la seguridad de sus familiares.

“Temo por mi vida y por la seguridad de mis padres”, escribió.

También denunció una situación de amenazas, acoso, coacción e intimidación que describió como constante.

La petición buscaba obtener medidas judiciales destinadas a limitar el contacto de su expareja con ella.

Sin embargo, el procedimiento terminó sin que se concediera la protección solicitada.

La mujer había denunciado amenazas y el acceso de su expareja a un arma

La solicitud judicial presentada por Lazo contenía varios señalamientos sobre el comportamiento de Granado.

Según su declaración, el hombre poseía un arma de fuego y había servido anteriormente en el Ejército de Estados Unidos.

La mujer también alegó que su expareja consumía alcohol y cocaína de manera abusiva.

Además, sostuvo que llevaba más de dos años sin mantener un empleo estable.

Estos señalamientos fueron incluidos por Lazo en su petición judicial y deben entenderse como alegaciones formuladas por ella, no como hechos que hayan sido probados individualmente en un proceso penal.

La declaración también describía episodios de intimidación y una preocupación persistente por su seguridad.

La existencia de estos antecedentes adquiere especial relevancia después del ataque ocurrido en octubre.

Un juez rechazó la orden de alejamiento el 30 de septiembre

El expediente judicial muestra que la solicitud de protección fue desestimada el 30 de septiembre de 2026.

La decisión fue adoptada por un juez de la división de violencia doméstica del circuito judicial de Miami-Dade.

Según la resolución citada en los reportes, la petición fue rechazada por “falta de causa justificada” y “pruebas insuficientes”.

La información disponible no detalla qué elementos probatorios fueron presentados durante el procedimiento ni si hubo comparecencias adicionales de las partes.

Tampoco permite establecer si la decisión fue recurrida.

Menos de un mes después de la desestimación, Lazo resultó gravemente herida en el tiroteo que ahora investigan las autoridades.

La proximidad entre ambos acontecimientos ha colocado bajo atención el historial judicial del caso.

Sin embargo, para determinar si existieron errores procesales o fallas institucionales sería necesario examinar el expediente completo y las circunstancias de la decisión.

El ataque ocurrió apenas 22 días después de la decisión judicial

La secuencia de acontecimientos muestra que transcurrieron 22 días entre el rechazo de la petición de protección y el ataque armado.

El 30 de septiembre, el tribunal desestimó la solicitud presentada por Lazo.

El 22 de octubre, la mujer fue encontrada con heridas de bala en la vivienda de Country Walk.

La coincidencia temporal resulta especialmente significativa porque la sobreviviente había manifestado meses antes que temía por su vida.

No obstante, el hecho de que posteriormente ocurriera una agresión no demuestra por sí solo que el tribunal contara con todos los elementos legales necesarios para conceder la orden cuando examinó la petición.

La investigación sobre el tiroteo y la revisión del historial judicial son cuestiones distintas.

¿Qué se sabe sobre Iván Granado, el presunto agresor?

Las autoridades identificaron al hombre fallecido como Iván Granado, de 53 años.

Según la información difundida, era expareja de Dalianis Lazo y había convivido anteriormente con ella.

Los documentos judiciales indican que Lazo lo identificó como una persona que había prestado servicio militar en Estados Unidos.

También contienen las alegaciones de la mujer sobre amenazas, intimidación y problemas relacionados con el consumo de sustancias.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Granado disparó contra Lazo y posteriormente se quitó la vida.

Los investigadores continúan examinando las circunstancias del incidente.

Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente un informe final que detalle todos los elementos de la investigación.

El caso reabre interrogantes sobre las órdenes de protección en Florida

La agresión contra Dalianis Lazo vuelve a poner bajo atención los mecanismos de protección disponibles para personas que denuncian violencia doméstica.

En Florida, las víctimas pueden solicitar órdenes judiciales destinadas a restringir el contacto de una persona denunciada cuando se cumplen los requisitos establecidos por la legislación estatal.

Estas medidas pueden incluir restricciones de acercamiento, contacto y otras disposiciones de protección.

Sin embargo, su aprobación depende de la evaluación judicial de las circunstancias y las pruebas presentadas.

En el caso de Lazo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para conceder la medida solicitada.

El ataque ocurrido semanas después plantea interrogantes sobre la protección de personas que han denunciado amenazas y posteriormente sufren episodios de violencia grave.

Por ahora, no se ha informado de una investigación disciplinaria o administrativa contra el juez que rechazó la solicitud.

La investigación continúa mientras la cubana permanece hospitalizada

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del tiroteo.

La principal información nueva corresponde a la mejoría de Dalianis Lazo después de haber ingresado en estado crítico.

Los médicos continúan atendiendo a la mujer, aunque no se han divulgado detalles sobre su recuperación ni sobre la evolución del embarazo.

El caso también mantiene bajo atención los antecedentes judiciales de la relación con su expareja.

La sobreviviente había advertido desde abril que temía por su vida y la de sus padres. Su solicitud de protección fue rechazada el 30 de septiembre y, apenas 22 días después, terminó hospitalizada tras recibir disparos.

Por ahora, la noticia favorable es que Dalianis Lazo ha mostrado señales de mejoría, mientras las autoridades continúan investigando un episodio de violencia que conmocionó a la comunidad de Country Walk.