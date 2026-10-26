ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que mantiene bajo custodia al ciudadano cubano Nelson José Martínez Ramírez, condenado por un delito federal relacionado con el tráfico de metanfetamina.

El hombre fue localizado en una prisión federal de Miami y enfrenta ahora procedimientos migratorios que podrían culminar con su deportación, en medio del endurecimiento de las medidas de expulsión de extranjeros con antecedentes penales impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

La información fue difundida por la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miami, conocida como ERO Miami, mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

Según la agencia, Martínez Ramírez fue localizado en la Institución Correccional Federal de Miami (FCI Miami) , donde se encontraba recluido por una condena relacionada con drogas.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron como un ciudadano cubano sin estatus migratorio regular.

El comunicado confirmó que permanece bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos correspondientes para su expulsión del territorio estadounidense.

Sin embargo, la agencia no anunció una fecha de deportación ni confirmó que el Gobierno cubano haya aceptado recibirlo.

ICE identifica a cubano condenado por narcotráfico en una prisión federal de Miami

La oficina de ERO Miami informó que Nelson José Martínez Ramírez fue localizado en una instalación penitenciaria federal del sur de Florida.

El caso fue divulgado como parte de las operaciones dirigidas a identificar a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que pueden estar sujetos a procedimientos de deportación.

Según la información oficial, Martínez Ramírez fue condenado por conspiración para poseer con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina.

La metanfetamina es una droga sintética estimulante cuya fabricación, distribución y comercialización ilegal están sujetas a severas sanciones federales.

El delito atribuido al cubano constituye una infracción grave de la legislación estadounidense sobre sustancias controladas.

No obstante, ICE no precisó en su publicación la duración de la condena, la fecha en que fue sentenciado ni el tribunal federal que dictó la resolución.

Tampoco se informó cuándo pasó de la custodia penitenciaria al control de las autoridades migratorias.

¿Qué delito cometió Nelson José Martínez Ramírez?

De acuerdo con la información divulgada por ICE, el ciudadano cubano fue condenado por participar en una conspiración relacionada con la posesión y distribución de una cantidad significativa de metanfetamina.

La acusación incluía 500 gramos o más de esa sustancia, un umbral relevante dentro de las disposiciones federales contra el narcotráfico.

Los delitos de conspiración pueden involucrar acuerdos entre varias personas para realizar actividades criminales, aunque la responsabilidad penal de cada acusado depende de los hechos establecidos en el proceso judicial.

En este caso, la publicación oficial confirma la existencia de una condena, pero no detalla el papel específico de Martínez Ramírez dentro de la operación.

Tampoco identifica a otros participantes ni proporciona información sobre las circunstancias del caso penal.

La condena constituye uno de los antecedentes que las autoridades migratorias tienen en cuenta al evaluar su permanencia en Estados Unidos.

El cubano permanece bajo custodia de ICE mientras se tramita su deportación

Después de ser localizado en la prisión federal de Miami, Martínez Ramírez quedó bajo custodia migratoria, según informó ERO Miami.

La agencia indicó que el hombre permanece detenido mientras avanzan los procedimientos de expulsión.

Esta situación no significa necesariamente que la deportación ya haya sido ejecutada o que exista una fecha definitiva para su traslado.

Las autoridades deben completar los trámites correspondientes y coordinar, cuando sea necesario, la documentación y la recepción del ciudadano por parte del país de destino.

En el caso de los nacionales cubanos, la repatriación puede presentar dificultades adicionales debido a los procedimientos de aceptación establecidos por La Habana.

El comunicado de ICE no especifica si Martínez Ramírez cuenta con una orden final de deportación ni si ha presentado recursos o solicitudes de protección migratoria.

Cuba no acepta automáticamente a todos los deportados con antecedentes penales

Uno de los principales interrogantes del caso es si las autoridades cubanas aceptarán el regreso de Martínez Ramírez.

Aunque Estados Unidos mantiene mecanismos de repatriación hacia Cuba, la recepción de ciudadanos con determinados antecedentes penales no es automática.

Según reportes publicados en febrero de 2026, La Habana comenzó a aceptar vuelos que incluían personas condenadas por delitos graves, entre ellos narcotráfico, homicidio y secuestro.

Sin embargo, las autoridades cubanas mantienen procedimientos de revisión individual de los expedientes.

El Ministerio del Interior de Cuba participa en la evaluación de los casos y en la coordinación de las repatriaciones.

Por esa razón, la existencia de una condena federal por narcotráfico no permite anticipar con certeza si Martínez Ramírez será aceptado por Cuba.

Hasta el momento, ICE no ha informado que exista una decisión oficial de La Habana sobre su caso.

¿Podría Estados Unidos deportar al cubano a un tercer país?

Cuando un país no acepta la repatriación de uno de sus ciudadanos, las autoridades estadounidenses pueden explorar otras alternativas legales de expulsión.

Entre ellas figura el traslado a un tercer país, siempre que se cumplan los requisitos jurídicos y las condiciones aplicables.

Durante los últimos años, Estados Unidos ha utilizado distintos destinos para deportar a determinados ciudadanos cubanos que no pudieron ser repatriados directamente a la isla.

Entre los países mencionados en reportes anteriores figuran México y varias naciones africanas.

Según cifras atribuidas a un informe de Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026 México recibió aproximadamente 4.353 ciudadanos cubanos expulsados desde Estados Unidos.

Sin embargo, esos antecedentes no permiten concluir que México vaya a recibir a Martínez Ramírez.

Tampoco existe confirmación oficial de que Washington esté negociando su traslado a un país africano.

El destino final del detenido continúa sin conocerse.

ICE intensifica las operaciones contra cubanos con condenas penales

El caso de Martínez Ramírez se suma a otros arrestos anunciados recientemente por ERO Miami.

A comienzos de octubre, la agencia informó sobre la detención de Reynaldo Chamizo-Zayas, ciudadano cubano con antecedentes relacionados con tráfico de metanfetamina y agresión.

También anunció una nueva detención de Jean Marcell Pérez García, quien contaba con antecedentes por venta de cocaína y fraude.

Según los reportes, Pérez García había sido liberado anteriormente por orden judicial, pero volvió a quedar bajo custodia migratoria.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional incluyó a Ángel Ramírez-Castillo, condenado por intento de asesinato, en una publicación sobre extranjeros con antecedentes penales graves.

Estos casos reflejan las operaciones de identificación y detención de personas que las autoridades consideran sujetas a expulsión por su situación migratoria y sus antecedentes judiciales.

Cada expediente, sin embargo, debe evaluarse individualmente.

Trump acumula miles de deportaciones de cubanos durante sus dos mandatos

La detención de Martínez Ramírez ocurre en el contexto de la política migratoria de la administración Trump.

Según una verificación de PolitiFact publicada a comienzos de octubre de 2026, las deportaciones de ciudadanos cubanos durante los dos mandatos presidenciales de Trump se aproximaban a 12.000 personas.

De esa cifra, alrededor de 8.500 correspondían al período iniciado en enero de 2025, según los datos citados.

Estas cifras incluyen diferentes procedimientos de expulsión y no deben interpretarse como si todas las personas deportadas hubieran sido condenadas por delitos graves.

La administración estadounidense ha presentado la expulsión de extranjeros con antecedentes penales como una de sus prioridades de aplicación de la legislación migratoria.

Sin embargo, las deportaciones también pueden afectar a personas sin condenas penales que se encuentran sujetas a órdenes de expulsión.

Más de 42.000 cubanos tenían órdenes finales de deportación pendientes

La situación de Martínez Ramírez forma parte de un problema migratorio más amplio.

Según los datos citados en los reportes, más de 42.000 ciudadanos cubanos tenían órdenes finales de deportación pendientes de ejecución en Estados Unidos.

Estas personas pueden encontrarse en situaciones diferentes, dependiendo de sus antecedentes, recursos judiciales, condiciones de supervisión y posibilidades de repatriación.

En Florida, más de 4.000 cubanos recibieron órdenes de deportación entre octubre de 2025 y junio de 2026, de acuerdo con las cifras divulgadas anteriormente.

Una orden final de expulsión no significa que la persona haya sido deportada de inmediato.

La ejecución depende de factores como la disponibilidad de documentación, las decisiones judiciales y la aceptación del país receptor.

En el caso de Cuba, esos procedimientos han presentado dificultades históricas.

¿Qué puede ocurrir ahora con Nelson José Martínez Ramírez?

El siguiente paso dependerá del estado de su procedimiento migratorio y de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses.

Si existe una orden final de deportación ejecutable, ICE podría intentar coordinar su repatriación a Cuba.

En caso de que La Habana no acepte recibirlo, Washington podría examinar alternativas legales de traslado a otro país.

Sin embargo, no hay información oficial que confirme que alguna de esas opciones ya haya sido aprobada.

Tampoco se conoce públicamente cuánto tiempo permanecerá bajo custodia migratoria.

La detención y las posibilidades de expulsión deben ajustarse a las leyes estadounidenses y a las resoluciones judiciales aplicables.

ICE mantiene detenido al cubano mientras define su destino migratorio

Por ahora, el único resultado confirmado por ERO Miami es que Nelson José Martínez Ramírez permanece bajo custodia de ICE después de haber sido localizado en una prisión federal.

El ciudadano cubano cuenta con una condena por conspiración para poseer con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina.

La agencia ha informado que se encuentra sujeto a procedimientos de deportación.

Sin embargo, no se ha anunciado una fecha para su expulsión ni existe confirmación pública de que Cuba haya aceptado su repatriación.

El caso se incorpora a las operaciones migratorias que Estados Unidos mantiene contra extranjeros con antecedentes penales, mientras continúan las dificultades para ejecutar determinadas deportaciones hacia Cuba.