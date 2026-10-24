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Red Bulls aprovechan autogol para tomar ventaja y vencer 2-0 a Messi e Inter Miami

HARRISON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Emil Forsberg anotó un gol que aportó tranquilidad al inicio del tiempo de descuento de la segunda mitad, y los Red Bulls de Nueva York vencieron el sábado 2-0 a un Inter Miami que prescindió de Lionel Messi durante más de medio partido.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras un gol de los Red Bulls de Nueva York, en el partido del sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras un gol de los Red Bulls de Nueva York, en el partido del sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez) AP

Los Red Bulls se mantuvieron por encima de la línea de clasificación a los playoffs. Inter Miami quedó ya sin posibilidad alguna de ser el mejor equipo de la campaña regular.

Nueva York, que comenzó el día aferrándose al noveno y último puesto de postemporada en la Conferencia Este, se puso en ventaja a los 7 minutos gracias a un autogol del mediocampista brasileño del Inter Miami Casemiro.

Los Red Bulls no ampliaron su ventaja a dos goles sino hasta que Forsberg marcó en el primer minuto del tiempo de descuento, después de ingresar al partido como sustituto a los 85.

El cuarto gol del delantero llegó con asistencias de Cameron Harper —su segunda— y Ronald Donkor —su décima, la cifra más alta de su carrera—.

Messi no apareció sino hasta los 56 minutos, cuando reemplazó a Riquelme Fillipi. El crack argentino suma 25 goles esta temporada —cinco más que cualquier otro al comenzar el partido— y sus 15 asistencias lo tenían empatado con Son Heung-min, de Los Angeles FC, en el liderato de la liga.

Inter Miami llegó a 55 puntos, para ubicarse en el segundo sitio de la Conferencia Este. Nashville derrotó 2-0 a Montreal, para asegurar el Supporters’ Shield, trofeo que se otorga al equipo con la mayor cantidad de unidades en la temporada regular.

Sam Surridge y Harry Mukhtar consiguieron los goles de Nashville, que marcha invicto en siete duelos y lidera la MLS con una cosecha inalcanzable de 70 puntos en la campaña.

El equipo está a cuatro puntos del récord de la liga, establecido por Messi y Miami en 2025.

En otro encuentro, el chileno Gonzalo Tapia anotó por el Crew de Columbus, que goleó 4-1 a Toronto.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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