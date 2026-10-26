HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

El delantero inglés Harry Kane fue reconocido este lunes en Londres con el Balón de Oro 2026, según la información difundida sobre la ceremonia, después de una temporada marcada por sus goles y su protagonismo en el Bayern Múnich. El capitán de Inglaterra sucede al francés Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, en el palmarés del prestigioso galardón.

"Harry Kane": Porque ganó el #BallonDor al Mejor Jugador del 2026 pic.twitter.com/f2pXIiWY2L

A sus 33 años, Kane alcanza uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol internacional y se convierte, de acuerdo con el reporte, en el quinto futbolista inglés en conseguir el premio.

Su trayectoria refleja una transformación decisiva: después de pasar prácticamente toda su carrera en el Tottenham Hotspur, donde se convirtió en una leyenda sin conquistar títulos colectivos, decidió trasladarse a Alemania en 2023 para afrontar nuevos desafíos deportivos.

Harry Kane llegó al Tottenham cuando apenas tenía 11 años y desarrolló gran parte de su vida deportiva vinculado al conjunto londinense.

Durante su etapa con los Spurs, el delantero estableció un récord histórico de 280 goles, convirtiéndose en el máximo anotador de la institución.

Sin embargo, pese a sus extraordinarios registros individuales, los títulos colectivos se resistieron. Kane fue subcampeón de la Premier League en 2017, disputó las finales de la Copa de la Liga inglesa en 2015 y 2021 y alcanzó la final de la Liga de Campeones en 2019.

Su decisión de abandonar Inglaterra respondió a una ambición que iba más allá de las estadísticas personales: competir regularmente por los grandes trofeos europeos.

"Podría haberme quedado en Inglaterra, haber marcado muchos más goles y quizá haber ganado algún título, pero se trataba más bien de exigirme a mí mismo para descubrir hasta dónde podía llegar", explicó el delantero en una ocasión.

Los goles y títulos que impulsaron a Harry Kane hacia el Balón de Oro

La llegada de Kane al Bayern Múnich en 2023 representó un punto de inflexión en su trayectoria.

En su primera temporada en la Bundesliga, correspondiente a la campaña 2023-2024, anotó 36 goles y conquistó la Bota de Oro europea.

Durante el curso 2024-2025 volvió a destacar como máximo goleador de la Bundesliga, con 26 tantos.

Su rendimiento se mantuvo en la temporada 2025-2026, cuando, según el reporte, firmó nuevamente 36 goles para conquistar otra Bota de Oro.

A estos registros se sumaron los títulos de la Bundesliga en 2025 y 2026, además de la Copa de Alemania de 2026, consolidando su etapa en el conjunto bávaro.

"Necesitaba jugar al máximo nivel, disputar la Liga de Campeones e intentar ganar títulos todos los años", declaró Kane a Sky Sports al explicar los motivos de su salida del Tottenham.

Harry Kane también hace historia con la selección de Inglaterra

El reconocimiento individual coincide con una etapa destacada de Kane como capitán de la selección inglesa.

El delantero disputó las finales de las Eurocopas de 2020 y 2024, dos torneos en los que Inglaterra estuvo cerca de conquistar el título continental.

Según las cifras incluidas en la información original, en octubre de 2026 alcanzó los 91 goles en 125 partidos internacionales, reafirmando su condición de máximo referente ofensivo del combinado inglés.

Su capacidad goleadora, liderazgo y regularidad lo han convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol inglés contemporáneo.

La familia de Harry Kane: el apoyo detrás del éxito del delantero inglés

Más allá de los terrenos de juego, Kane mantiene un fuerte vínculo con su entorno familiar.

Está casado con Katie Goodland, a quien conoce desde la infancia y con quien tiene cuatro hijos.

Su padre, Pat Kane, nacido en Irlanda, desempeñó un papel importante durante sus primeros años como futbolista, mientras que su hermano mayor, Charlie Kane, trabaja como su representante.

El delantero también ha destacado la influencia deportiva de su abuelo materno, Eric Edward Hogg, quien practicó fútbol semiprofesional en clubes del condado inglés de Essex.

De ídolo del Tottenham a estrella mundial: el legado de Harry Kane

Aunque abandonó el Tottenham en 2023, Kane conserva un lugar especial en la historia del club.

En mayo de ese año se inauguró un mural cerca del estadio londinense con una frase que resume su vínculo con la afición: "Harry Kane es uno de los nuestros".

El propio futbolista añadió su firma y la huella de su mano a la obra.

Su salida hacia Alemania, inicialmente considerada una apuesta arriesgada después de tantos años en Inglaterra, terminó convirtiéndose en una de las decisiones más importantes de su carrera.

Con el Balón de Oro 2026 atribuido en el reporte, Kane culminaría una trayectoria marcada por la perseverancia, los récords goleadores y la búsqueda de títulos que durante años parecieron esquivos.