La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

La candidata demócrata al Senado de Estados Unidos por Florida, Angie Nixon, quedó en el centro de una controversia política tras una entrevista con CBS News en la que fue interrogada sobre si considera que Cuba es una dictadura. Su respuesta provocó cuestionamientos de dirigentes republicanos, mientras la propia aspirante acusó a la cadena de presentar sus declaraciones de manera imprecisa.

La polémica se produce en la recta final de las elecciones del 3 de noviembre, cuando Nixon enfrentará a la senadora republicana Ashley Moody por el escaño que anteriormente ocupaba Marco Rubio.

El intercambio adquirió especial relevancia en Florida, estado donde la comunidad cubanoamericana tiene una importante presencia electoral y donde las relaciones entre Washington y La Habana continúan siendo uno de los asuntos más sensibles del debate político.

Durante una entrevista con el periodista Cristian Benevides, de CBS News, Nixon recibió una pregunta directa: ¿considera que Cuba es una dictadura?

“Eso es lo que me han dicho. Nunca he estado en Cuba, así que tendré que creerles”, respondió la candidata demócrata.

La declaración fue interpretada por sus adversarios republicanos como una falta de contundencia al referirse al sistema político cubano.

Sin embargo, Nixon sostuvo posteriormente que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que su intención había sido reconocer el testimonio de ciudadanos cubanos que describen al Gobierno de La Habana como una dictadura.

La controversia aumentó cuando CBS News modificó sus publicaciones iniciales sobre la entrevista.

This is the craziest thing I’ve ever heard.



Of COURSE the Castro regime is a dictatorship.



It’s sad to see what has become of the Democrat Party. They are fully consumed by socialism. pic.twitter.com/wJVaSqT4ko — Byron Donalds (@ByronDonalds) October 27, 2026

CBS News corrige su publicación y Angie Nixon acusa al medio de tergiversar sus palabras

Después de difundirse la entrevista, CBS News publicó inicialmente que Nixon había evitado responder si Cuba era una dictadura.

La candidata rechazó esa interpretación y cuestionó públicamente el tratamiento editorial de sus declaraciones.

“Afirmo claramente en este clip que, si bien no he estado personalmente en Cuba, he hablado con cubanos que la han descrito como una dictadura, y les creo”, escribió Nixon en su cuenta de X.

La aspirante demócrata calificó la presentación original de la entrevista como una grave falla editorial.

Posteriormente, CBS News eliminó las publicaciones iniciales y difundió una versión corregida, en la que reconoció que su primera descripción no había reflejado adecuadamente la respuesta de Nixon.

La rectificación introdujo un elemento importante en la controversia: mientras los republicanos cuestionaron la manera en que Nixon respondió, la candidata insistió en que nunca negó los testimonios de los cubanos sobre el carácter autoritario del Gobierno de La Habana.

Ashley Moody arremete contra Angie Nixon y la vincula con el socialismo

La senadora republicana Ashley Moody, rival de Nixon en las elecciones de Florida, aprovechó la polémica para cuestionar sus posiciones políticas.

“¿La socialista Angie no puede responder si Cuba es una dictadura? Supongo que ahora sabemos por qué votó en contra de la ley de Florida que exige enseñar los peligros del comunismo en las escuelas”, escribió Moody en X.

La declaración vinculó el episodio con un debate más amplio sobre el comunismo, la educación pública y la política estadounidense hacia Cuba.

Moody ha defendido una estrategia de presión contra el Gobierno cubano, incluidas sanciones dirigidas a funcionarios vinculados con las autoridades de La Habana.

La senadora también copatrocinó la denominada Ley DEMOCRACIA, una iniciativa que contempla restricciones migratorias y medidas sobre activos de funcionarios cubanos.

Rick Scott y Byron Donalds se suman a las críticas contra la candidata demócrata

La controversia trascendió el enfrentamiento entre Nixon y Moody.

El senador republicano Rick Scott también cuestionó la respuesta de la aspirante demócrata y afirmó que evidenciaba dificultades para reconocer una dictadura.

Por su parte, Byron Donalds, candidato republicano a gobernador de Florida, rechazó las declaraciones de Nixon.

“Por supuesto que el régimen castrista es una dictadura. Es triste ver en qué se ha convertido el Partido Demócrata. Están completamente consumidos por el socialismo”, expresó Donalds.

La portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Maureen O'Toole, también intervino en el debate y acusó a Nixon de no identificar con suficiente claridad el carácter represivo del sistema político cubano.

Las reacciones reflejan la intención de los republicanos de convertir las declaraciones de Nixon en un tema de campaña, particularmente entre los electores preocupados por la situación de los derechos humanos y las libertades políticas en Cuba.

Angie Nixon propone levantar el embargo a Cuba y recuperar la política de Barack Obama

Más allá de la discusión sobre el término dictadura, la entrevista dejó al descubierto diferencias importantes entre Nixon y Moody respecto a la política exterior estadounidense.

Nixon defendió el levantamiento del embargo económico contra Cuba y expresó su respaldo a una estrategia de acercamiento similar a la impulsada durante la presidencia de Barack Obama.

“Este embargo fracasado de décadas aún no ha logrado cambiar al régimen. He hablado con cubanoamericanos que tienen familiares en Cuba. Me dijeron que están sufriendo aún más ahora”, declaró.

La candidata considera que las restricciones económicas no han conseguido transformar el sistema político cubano y sostiene que sus consecuencias afectan a las familias de la isla.

Su posición contrasta con la de Moody y otros dirigentes republicanos que respaldan mantener o reforzar las medidas de presión contra las autoridades cubanas.

Deportaciones de cubanos: otro punto de enfrentamiento entre Nixon y Moody

La candidata demócrata también criticó las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, especialmente las deportaciones de ciudadanos cubanos.

Nixon cuestionó que funcionarios republicanos respaldaran el retorno de migrantes a Cuba o su traslado a terceros países.

“Me he opuesto a que Ron DeSantis, Donald Trump y Ashley Moody hayan estado de acuerdo con que los cubanos sean enviados de regreso a Cuba, o incluso a países de África”, expresó.

Sus declaraciones evidencian dos enfoques diferentes sobre la relación con La Habana: mientras Nixon defiende reducir las sanciones económicas y cuestiona las deportaciones, Moody prioriza las medidas de presión contra el Gobierno cubano.

Elecciones en Florida 2026: Ashley Moody lidera las encuestas frente a Angie Nixon

La controversia ocurre cuando la campaña electoral entra en su etapa decisiva.

Las elecciones del 3 de noviembre definirán quién ocupará el escaño del Senado estadounidense por Florida que anteriormente perteneció a Marco Rubio.

De acuerdo con sondeos difundidos por NBC Miami, Moody aparece por delante de Nixon en la intención de voto, aunque la diferencia depende de la encuesta.

En el terreno financiero, Nixon reportó una recaudación de 7,6 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, frente a los 5,8 millones obtenidos por Moody en el mismo período.

No obstante, la senadora republicana disponía de mayores reservas de efectivo para afrontar los últimos días de campaña.

En Miami-Dade, uno de los condados con mayor concentración de votantes cubanoamericanos, se habilitaron 28 centros de votación anticipada hasta el 1 de noviembre.

La polémica sobre Cuba añade así un nuevo elemento a una contienda que enfrenta posiciones distintas sobre política exterior, inmigración, sanciones económicas y relaciones con el Gobierno de La Habana.

La pregunta que queda abierta es si las declaraciones de Nixon tendrán consecuencias electorales entre los votantes cubanoamericanos, un sector especialmente atento a las posiciones de los candidatos sobre Cuba.