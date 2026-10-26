Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, confirmó que su oficina mantiene abierta una investigación sobre el suministro de combustible a CIMEX, corporación cubana vinculada al conglomerado militar GAESA y sancionada por Estados Unidos.

La advertencia fue difundida mediante un comunicado oficial publicado el domingo 25 de octubre, en medio de nuevas investigaciones sobre el destino final del combustible exportado desde Estados Unidos hacia el sector privado cubano.

Fernández aseguró que su oficina trabaja con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y otras agencias federales para verificar el cumplimiento de las restricciones comerciales.

“Continuamos trabajando en esta investigación sobre el suministro de combustible a CIMEX, una entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos” , afirmó.

El funcionario dejó claro que las consecuencias administrativas dependerán de que se comprueben violaciones de la legislación federal.

La declaración llega después de que investigaciones periodísticas revelaran operaciones comerciales entre mipymes cubanas y CIMEX, mientras Washington reconoce que no puede descartar que combustible destinado originalmente al sector privado termine beneficiando a entidades estatales sancionadas.

Dariel Fernández advierte que empresas de Miami-Dade podrían perder sus permisos comerciales

El recaudador de impuestos del condado aseguró que las empresas involucradas en operaciones ilegales con Cuba deberán enfrentar consecuencias administrativas.

En su comunicado, Fernández señaló que su oficina actuará contra los negocios que utilicen autorizaciones locales para realizar transacciones prohibidas por la legislación estadounidense.

“Si determinamos que una empresa realiza transacciones con Cuba en violación de la ley federal, revocaremos su licencia comercial local, siguiendo los procedimientos legales correspondientes”, declaró.

La advertencia está dirigida a empresas que operan en Miami-Dade y que podrían estar relacionadas con actividades comerciales incompatibles con las sanciones federales.

Fernández insistió en que poseer un recibo fiscal comercial del condado no autoriza a realizar operaciones prohibidas por Washington.

El funcionario también calificó el asunto como una cuestión de seguridad nacional.

Sin embargo, el comunicado no identifica públicamente a las compañías investigadas ni confirma que se haya determinado una infracción en el caso del suministro de combustible a CIMEX.

Miami-Dade coordina la investigación con agencias federales de Estados Unidos

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade informó que mantiene comunicación con organismos federales responsables de aplicar las restricciones comerciales estadounidenses.

Entre las instituciones mencionadas figuran el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio.

La coordinación busca identificar posibles operaciones contrarias a las leyes de exportación y a las sanciones aplicables a entidades cubanas.

Fernández sostuvo que las empresas no pueden utilizar el territorio de Miami-Dade para evadir las restricciones federales.

“Operar un negocio en Miami-Dade no exime a nadie de la ley. Un recibo fiscal local no autoriza a realizar transacciones ilegales”, advirtió.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han divulgado resultados definitivos.

Tampoco se han identificado los volúmenes de combustible que podrían estar relacionados con las operaciones examinadas.

¿Qué empresas podrían perder sus licencias comerciales en Miami-Dade?

La advertencia se refiere específicamente a negocios que incumplan las leyes federales estadounidenses en sus transacciones con Cuba.

En Florida, las empresas deben obtener determinados permisos y cumplir requisitos administrativos para desarrollar sus actividades.

Uno de esos documentos es el Local Business Tax Receipt, conocido como recibo de impuesto comercial local.

Este requisito permite acreditar el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias y administrativas del condado.

Sin embargo, no sustituye otras licencias municipales, estatales o federales.

La sección 205.0532 de los Estatutos de Florida exige que quienes solicitan o renuevan ese recibo certifiquen que no realizan negocios con Cuba en violación de la legislación federal.

Si se comprueba una infracción, las autoridades locales pueden iniciar procedimientos administrativos conforme a las normas aplicables.

La revocación del recibo comercial no equivale automáticamente a una condena penal ni supone necesariamente la cancelación de todos los permisos de una empresa.

CIMEX, la empresa cubana vinculada a GAESA que está bajo escrutinio

La investigación anunciada por Fernández se centra en el suministro de combustible a CIMEX, una de las principales corporaciones comerciales de Cuba.

La compañía forma parte del entramado empresarial vinculado a GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

CIMEX participa en actividades de comercio, distribución y venta de productos, incluidos combustibles comercializados mediante su red de servicentros.

La empresa se encuentra sujeta a restricciones estadounidenses.

La preocupación de Washington se concentra en que operaciones autorizadas para beneficiar al sector privado cubano puedan terminar generando ingresos para instituciones estatales sancionadas.

Ese riesgo ha adquirido mayor relevancia durante 2026, debido al aumento de las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba.

Investigaciones revelan que mipymes cubanas venden combustible a CIMEX

Una investigación publicada por ADN Cuba examinó facturas, circulares comerciales internas y registros marítimos relacionados con el suministro de combustible en la isla.

Los documentos identificaron a 21 proveedores, entre ellos al menos 16 mipymes cubanas, que aparecían vinculadas a operaciones comerciales con CIMEX.

Según el reportaje, determinadas empresas privadas suministraban gasolina y diésel a la corporación estatal, que posteriormente distribuía esos productos mediante su red de servicentros.

Uno de los documentos más relevantes corresponde a una factura del 21 de septiembre de 2026, emitida por CIMEX-Mariel a un servicentro Oro Negro.

La operación incluía más de 23.000 litros de gasolina, valorados en aproximadamente 53.000 dólares.

En la referencia comercial aparecía la mipyme KRV Partes y Piezas.

Los investigadores también rastrearon el contenedor utilizado en la operación mediante registros marítimos.

Sin embargo, la documentación periodística no constituye por sí sola una determinación oficial de que todas las empresas mencionadas hayan violado las sanciones estadounidenses.

EEUU reconoce que combustible destinado a negocios privados puede terminar en manos del régimen

La investigación local coincide con una declaración reciente del Departamento de Estado estadounidense sobre las dificultades para controlar el destino final de determinadas exportaciones.

Según un reporte recogido por The New York Times, un portavoz reconoció que Washington no puede descartar que parte del combustible enviado legalmente al sector privado cubano termine beneficiando a personas o entidades vinculadas al Gobierno de La Habana.

La administración Trump aseguró que continuará actuando contra las compañías que suministren productos a entidades sancionadas con conocimiento de las restricciones.

El reconocimiento plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de las exportaciones.

Estados Unidos permite determinadas operaciones destinadas a negocios privados cubanos, pero mantiene restricciones sobre transacciones que beneficien a instituciones estatales sancionadas.

La legalidad de cada operación depende de sus autorizaciones, destinatarios y condiciones específicas.

Estados Unidos interceptó 90 cargamentos de combustible destinados a ENETEC

A comienzos de octubre, autoridades federales estadounidenses anunciaron la incautación y retención de 90 cargamentos de biodiésel destinados a ENETEC S.A., otra empresa estatal cubana sancionada.

La operación involucró aproximadamente 615.000 galones de combustible, valorados en unos 2,8 millones de dólares.

De los cargamentos identificados, 71 fueron incautados en Port Everglades, Florida, mientras otros 19 permanecían retenidos en el puerto de Houston, Texas.

La investigación fue desarrollada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS).

Las autoridades indicaron que varias compañías estaban relacionadas con los envíos.

Sin embargo, no revelaron sus nombres ni anunciaron cargos penales durante la presentación de los resultados iniciales.

El comunicado de Fernández no establece que estos cargamentos formen parte de la misma investigación sobre CIMEX.

Miami-Dade ya revocó permisos comerciales por operaciones relacionadas con Cuba

La advertencia de Dariel Fernández tiene antecedentes concretos en el condado.

En septiembre de 2026, su oficina revocó el recibo comercial local de Lux Sky Cargo LLC, empresa señalada por presuntos vínculos con ENETEC S.A.

Meses antes, en junio, también había revocado el recibo de Vanguard Energy por un acuerdo relacionado con el envío de más de 250.000 barriles de combustible a Cuba mediante CUPET.

Estas actuaciones forman parte de una política local de revisión de negocios que mantienen relaciones comerciales con entidades cubanas sujetas a restricciones estadounidenses.

En febrero, aproximadamente 4.000 negocios de Miami-Dade recibieron notificaciones relacionadas con posibles operaciones comerciales con Cuba.

La oficina del recaudador ha señalado que busca verificar el cumplimiento de las certificaciones exigidas por la legislación de Florida.

La ley FIRE amplió las facultades de control comercial en Florida

Desde julio de 2026, la legislación estatal incorporó nuevas disposiciones relacionadas con el cumplimiento de las sanciones federales.

La ley HB 905, conocida como FIRE, amplió las facultades de las autoridades locales para actuar contra determinados negocios que incumplan las restricciones estadounidenses aplicables a Cuba.

La normativa se relaciona con las obligaciones de certificación y supervisión de actividades comerciales.

Sin embargo, no establece una prohibición absoluta de todas las operaciones comerciales con la isla.

Existen transacciones autorizadas bajo determinadas licencias y excepciones federales.

Por tanto, cualquier actuación administrativa debe distinguir entre negocios legales y operaciones que efectivamente vulneren las restricciones correspondientes.

¿Qué consecuencias tendría una revocación para una empresa de Miami-Dade?

La pérdida del recibo de impuesto comercial local puede afectar la capacidad de una empresa para mantener sus actividades en el condado.

El documento forma parte de los requisitos administrativos aplicables a los negocios que operan en Miami-Dade.

Su vigencia corresponde al año fiscal comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre.

Los establecimientos situados dentro de municipios también pueden necesitar autorizaciones municipales adicionales.

Si una empresa pierde el recibo comercial del condado, deberá enfrentar las consecuencias administrativas correspondientes.

Sin embargo, esa medida no implica automáticamente que sus propietarios hayan cometido un delito penal.

Las investigaciones federales y los procedimientos administrativos locales son procesos diferentes, aunque pueden estar relacionados.

Dariel Fernández promete actuar contra las empresas que violen las sanciones

El recaudador de impuestos aseguró que su oficina continuará colaborando con las autoridades estadounidenses para investigar operaciones relacionadas con entidades cubanas sancionadas.

Fernández insistió en que no permitirá que empresas utilicen Miami-Dade como plataforma para evadir las leyes de exportación.

“Nuestra oficina utilizará todos los recursos legales a su alcance y colaborará con nuestros socios federales para exigir responsabilidades a los culpables. No haremos la vista gorda”, concluyó.

Por ahora, no se han anunciado nuevas revocaciones como resultado específico de la investigación sobre CIMEX.

Tampoco se han identificado públicamente las compañías bajo examen.

La pesquisa continúa mientras aumenta el escrutinio sobre las relaciones comerciales entre exportadores estadounidenses, mipymes cubanas y entidades estatales sancionadas.

La principal advertencia de Fernández es que cualquier empresa de Miami-Dade que realice transacciones con Cuba en violación de la legislación federal podría perder su recibo comercial local, una vez comprobada la infracción y cumplidos los procedimientos legales correspondientes.