MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo una nueva reunión con el general Francis L. “Frank” Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM), en medio de una sucesión de mensajes de altos funcionarios de Washington sobre el futuro político de Cuba. El encuentro fue anunciado este lunes 26 de octubre, apenas dos días después de que el jefe militar dirigiera un llamado a los cubanos para impulsar cambios en la isla.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba confirmó la reunión mediante una publicación en Facebook, acompañada de una fotografía de ambos funcionarios.

“El jefe de misión Mike Hammer se reunió con el General Frank Donovan, comandante de U.S. Southern Command (SOUTHCOM). Mucho de qué hablar sobre Cuba” , señaló la representación diplomática.

El mensaje llamó la atención por producirse en un momento de creciente presión estadounidense sobre La Habana, marcado por nuevas declaraciones del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Sin embargo, la Embajada no precisó dónde ni cuándo se celebró exactamente la reunión, ni reveló los asuntos específicos abordados.

Tampoco informó sobre acuerdos, decisiones militares o nuevas medidas relacionadas con Cuba.

Mike Hammer y Frank Donovan vuelven a reunirse para analizar la situación de Cuba

La fotografía difundida por la Embajada muestra a Hammer vestido de traje y al general Donovan con uniforme militar, sentados alrededor de una mesa de conferencias.

La publicación confirma un nuevo contacto entre representantes de la diplomacia y las Fuerzas Armadas estadounidenses.

No es la primera vez que ambos funcionarios se reúnen para abordar asuntos relacionados con Cuba.

El pasado 5 de marzo de 2026, Hammer y Donovan sostuvieron un encuentro en Miami, poco después de que el general asumiera el mando del Comando Sur.

Posteriormente, en mayo, el diplomático participó en una conferencia de jefes de misión del hemisferio occidental celebrada en la sede de SOUTHCOM, en Doral, Florida.

En aquella reunión también estuvieron presentes Marco Rubio y el general Donovan.

Los encuentros forman parte de los contactos institucionales entre responsables de la política exterior y la seguridad nacional estadounidense en América Latina y el Caribe.

No obstante, el anuncio del 26 de octubre no especifica si esta nueva conversación tuvo objetivos diferentes a los encuentros anteriores.

¿Quién es Frank Donovan, el general que dirige el Comando Sur de Estados Unidos?

El general Francis L. “Frank” Donovan asumió la jefatura del Comando Sur el 5 de febrero de 2026.

SOUTHCOM es uno de los comandos combatientes unificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Su área de responsabilidad comprende América Central, América del Sur y el Caribe, donde coordina actividades militares y de cooperación en materia de seguridad.

Cuba ocupa una posición geográfica estratégica dentro de esa región por su proximidad a Florida y a importantes rutas marítimas.

Entre las funciones del Comando Sur figuran la planificación militar regional, la cooperación con países aliados y la respuesta a determinadas amenazas de seguridad.

Sin embargo, la participación de su comandante en una reunión diplomática no implica automáticamente la preparación de una intervención militar.

El jefe del Comando Sur había enviado un mensaje directo a los cubanos

La reunión adquiere especial relevancia porque fue anunciada apenas dos días después de un pronunciamiento público del general Donovan.

El sábado 24 de octubre, el comandante de SOUTHCOM difundió un mensaje dirigido a los ciudadanos cubanos.

En su declaración, el militar cuestionó las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de una minoría gobernante frente a las necesidades de la población.

También sostuvo que el futuro de Cuba depende de quienes estén dispuestos a impulsar transformaciones.

“Ahora es el momento”, fue una de las expresiones utilizadas en su mensaje.

El pronunciamiento se produjo en un contexto de creciente confrontación política entre Washington y La Habana.

Sin embargo, Donovan no anunció una intervención militar, un despliegue de tropas ni una operación concreta contra el Gobierno cubano.

Su declaración fue un mensaje político público sobre la situación de la isla.

Marco Rubio llamó a colaborar con la CIA para impulsar cambios en Cuba

La reunión entre Hammer y Donovan también coincide con una nueva iniciativa estadounidense relacionada con los servicios de inteligencia.

El viernes 23 de octubre, el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un mensaje dirigido a quienes desean cambios en Cuba.

“Para aquellos que buscan generar un cambio positivo en Cuba: ahora es el momento”, expresó.

Rubio mencionó el descontento por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de determinados sectores de poder.

Posteriormente invitó a quienes compartieran ese objetivo a considerar una colaboración discreta con la CIA.

La declaración destacó por tratarse de un llamado público del principal responsable de la diplomacia estadounidense a establecer contacto con una agencia de inteligencia.

El mensaje no identificó destinatarios específicos ni anunció una operación concreta.

La CIA publicó una guía en español dirigida a posibles colaboradores cubanos

Un día después de las declaraciones de Rubio, la Agencia Central de Inteligencia difundió una guía en español dirigida a personas interesadas en proporcionar información sobre Cuba.

El material fue publicado mediante las redes sociales oficiales de la agencia.

La convocatoria incluyó recomendaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad digital y las comunicaciones.

También explicó qué tipo de información general solicita la institución a las personas que decidan establecer contacto.

La iniciativa representa una manifestación pública del interés de la CIA por ampliar sus fuentes de información sobre Cuba.

Sin embargo, la publicación no demuestra que se hayan establecido nuevas redes de colaboradores dentro del Gobierno cubano.

Tampoco confirma que exista una operación de inteligencia relacionada directamente con la reunión entre Hammer y Donovan.

La Embajada estadounidense no vinculó expresamente ambos acontecimientos en su comunicado.

Trump vuelve a mencionar buques militares estadounidenses cerca de Cuba

Las declaraciones del presidente Donald Trump constituyen otro elemento del contexto político en el que se produjo la reunión.

Durante un mitin republicano celebrado el viernes 23 de octubre en Fort Myers, Florida, Trump volvió a referirse a la posibilidad de acercar buques militares estadounidenses a Cuba después de concluir las operaciones en Irán.

“No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba de regreso de Irán”, afirmó.

El mandatario planteó, en tono de broma, que una de las embarcaciones podría detenerse a unas 50 yardas de la costa cubana.

También mencionó a Marco Rubio como el funcionario encargado de alcanzar un eventual acuerdo con La Habana.

“Vamos a enviar a Marco Rubio para cerrar el acuerdo”, declaró.

Las palabras del presidente despertaron atención por producirse en medio de una política de presión sobre el Gobierno cubano.

Sin embargo, Trump no anunció fechas, órdenes operativas ni un despliegue naval confirmado hacia Cuba.

¿Se están acercando barcos de guerra estadounidenses a Cuba?

Las referencias del presidente a una posible presencia naval cerca de la isla han generado interrogantes sobre los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe.

Una revisión de registros navales publicada el 26 de octubre identificó operaciones estadounidenses en la región.

Sin embargo, según el reporte, no se encontraron pruebas públicas suficientes para confirmar un nuevo despliegue militar contra Cuba relacionado con las declaraciones de Trump.

La presencia de buques estadounidenses en el Caribe tampoco constituye por sí sola evidencia de una operación contra La Habana.

El Comando Sur mantiene actividades regionales relacionadas con seguridad, cooperación y vigilancia marítima.

Por tanto, es importante distinguir entre movimientos militares habituales, operaciones anunciadas oficialmente y escenarios hipotéticos mencionados durante discursos políticos.

Hasta el momento, la reunión entre Hammer y Donovan no ha sido presentada como parte de una operación militar contra Cuba.

Mike Hammer mantiene contactos con diferentes sectores de la sociedad cubana

Mike Hammer ejerce como encargado de negocios y jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana.

Aunque anteriormente desempeñó funciones como embajador en otros países, su cargo actual ante Cuba no es el de embajador.

Durante su gestión ha mantenido contactos con representantes de diferentes sectores de la sociedad cubana.

Su actividad diplomática se desarrolla en medio de profundas diferencias entre Washington y el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Estados Unidos mantiene sanciones contra determinadas entidades estatales cubanas y reclama transformaciones políticas y económicas.

La Habana, por su parte, acusa a Washington de intentar desestabilizar el país mediante presiones económicas y políticas.

En ese escenario, los contactos entre representantes diplomáticos y militares estadounidenses forman parte de una relación bilateral marcada por tensiones.

Cuba y Estados Unidos mantienen canales de comunicación sin alcanzar un acuerdo

Pese al endurecimiento del discurso político, ambos gobiernos han reconocido la existencia de contactos diplomáticos.

Washington sostiene que continúa explorando posibilidades para alcanzar acuerdos con las autoridades cubanas.

La Habana ha confirmado comunicaciones entre funcionarios, aunque ha insistido en que esos intercambios no constituyen necesariamente negociaciones formales.

Uno de los principales desacuerdos se relaciona con el sistema político cubano.

Estados Unidos reclama reformas económicas y políticas profundas, mientras el Gobierno cubano sostiene que su organización institucional no está sujeta a negociación con otros países.

La reunión entre Hammer y Donovan ocurre en ese contexto, aunque no se ha informado que ambos funcionarios abordaran una propuesta específica de negociación.

¿Qué significa la nueva reunión para la estrategia de Trump hacia Cuba?

El encuentro confirma que Cuba continúa siendo un asunto de interés para representantes diplomáticos y militares de Estados Unidos.

Su importancia también radica en el momento en que fue anunciado.

En apenas cuatro días se conocieron nuevas declaraciones de Trump, un llamado de Marco Rubio a colaborar con la CIA, la publicación de una guía de contacto de la agencia y un mensaje del comandante del Comando Sur dirigido a los cubanos.

Esta sucesión de acontecimientos refleja una mayor visibilidad de la presión política estadounidense sobre La Habana.

Sin embargo, no demuestra por sí sola que todas las iniciativas formen parte de una operación coordinada para intervenir militarmente en Cuba.

La Embajada no identificó los asuntos discutidos durante la reunión ni anunció decisiones concretas.

Por tanto, cualquier afirmación sobre planes militares específicos sería especulativa mientras no existan documentos o declaraciones oficiales que la respalden.

“Mucho de qué hablar sobre Cuba”: la frase que aumenta la atención sobre Washington

El breve comunicado de la Embajada estadounidense dejó abiertas varias preguntas sobre el encuentro entre Mike Hammer y Frank Donovan.

No se conoce públicamente el lugar exacto de la reunión, su duración ni los temas específicos examinados.

Tampoco se ha informado si participaron otros funcionarios o si habrá nuevas reuniones relacionadas con Cuba.

La frase “Mucho de qué hablar sobre Cuba” confirma que la situación de la isla fue el eje del encuentro, pero no permite establecer qué decisiones pudieron adoptarse.

Mientras tanto, Washington mantiene su política de presión económica y diplomática, acompañada de nuevos mensajes políticos y de inteligencia.

El Gobierno cubano rechaza esas iniciativas y sostiene que constituyen intentos de interferencia en sus asuntos internos.

La nueva reunión entre el jefe de misión estadounidense y el comandante del Comando Sur confirma que Cuba sigue ocupando un lugar relevante en las conversaciones de seguridad y política exterior de Washington, aunque por ahora no existe un anuncio oficial de nuevas acciones militares contra la isla.