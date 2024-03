Mariela, la expareja de Cristian Castro, ha compartido su versión de la separación, desvelando aspectos inéditos

Durante una conversación en el programa "Sale el sol", Alvarado reveló que ella y Mariela mantuvieron una charla, primero a través de mensajes y luego por llamada, en la que la expareja de Castro expresó su deseo de hacer pública su versión de los acontecimientos. "Quiero hablarte para contarte mi versión... No quiero dar entrevistas, pero puedes decir que yo te llamé", fueron las palabras transmitidas por Alvarado en nombre de Sánchez. Según Alvarado, Mariela Sánchez confirmó lo que previamente se había informado en TVNotas, que ambos tuvieron una fuerte discusión en una de las camionetas, lo que precipitó la ruptura. "En el primer concierto todo iba bien. En el segundo concierto, después de terminar, fue cuando comenzó la discusión... en la camioneta. Prefiero no entrar en detalles, pero en ese momento, Darío de León (el mánager de Cristian) ya tenía mi boleto de regreso. ¿Por qué tenían mi boleto de regreso? No lo sé", reveló Mariela.