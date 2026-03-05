americateve

Cuba

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

Ayuda humanitaria enviada por México a Cuba con 1.200 toneladas de alimentos terminó vendiéndose en tiendas militares en dólares, según investigación periodística

americateve | Redacción América Noticias Miami
Ayuda Mexico Cuba

Investigación revela que alimentos donados a Cuba fueron vendidos en tiendas controladas por militares

Una investigación periodística reveló que parte de la ayuda humanitaria enviada por México a Cuba terminó siendo comercializada en tiendas controladas por estructuras militares del régimen cubano, en lugar de llegar directamente a la población.

De acuerdo con un reportaje de Azteca Noticias, alimentos y productos básicos donados por el gobierno mexicano están siendo vendidos en establecimientos que operan en dólares, lo que ha generado fuertes críticas sobre el destino final de la ayuda humanitaria.

1.200 toneladas de ayuda humanitaria

Hace varios días, el gobierno mexicano envió a la isla dos buques militares cargados con casi 1.200 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal.

El envío tenía como objetivo aliviar la profunda crisis económica y de abastecimiento que atraviesa Cuba.

Sin embargo, según la investigación, gran parte de los productos nunca llegó a los ciudadanos, sino que habría sido redirigida a empresas y distribuidoras vinculadas al aparato militar.

Productos vendidos en dólares

El informe señala que alimentos básicos, incluidos frijoles y otros víveres donados, aparecieron posteriormente en tiendas donde los productos se venden en moneda fuerte (dólares o divisas extranjeras).

Estas tiendas suelen estar controladas por conglomerados empresariales ligados al sector militar cubano, que manejan gran parte del comercio minorista en la isla.

La situación ha provocado indignación entre ciudadanos y analistas, que denuncian que la ayuda humanitaria terminó convertida en un negocio lucrativo.

Críticas por el destino de la ayuda

Según la investigación, algunos de los productos también habrían terminado en tiendas administradas por estructuras económicas controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, lo que refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en la distribución de ayuda internacional.

Diversos observadores han advertido que el caso podría afectar la confianza internacional en futuros programas de ayuda destinados al país.

Crisis económica en la isla

La polémica surge en medio de una grave crisis económica en Cuba, marcada por:

  • escasez de alimentos

  • apagones prolongados

  • inflación creciente

  • colapso de servicios básicos

En ese contexto, organizaciones y gobiernos extranjeros han enviado ayuda humanitaria para aliviar la situación de la población.

Sin embargo, denuncias como esta reavivan el debate sobre si esa ayuda realmente llega al pueblo cubano.

