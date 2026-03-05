ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

Una investigación periodística reveló que parte de la ayuda humanitaria enviada por México a Cuba terminó siendo comercializada en tiendas controladas por estructuras militares del régimen cubano, en lugar de llegar directamente a la población.

De acuerdo con un reportaje de Azteca Noticias , alimentos y productos básicos donados por el gobierno mexicano están siendo vendidos en establecimientos que operan en dólares, lo que ha generado fuertes críticas sobre el destino final de la ayuda humanitaria.

Hace varios días, el gobierno mexicano envió a la isla dos buques militares cargados con casi 1.200 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal .

#Exclusiva | Lo que zarpó de #México como ayuda humanitaria llegó a #Cuba convertido en negocio. Frijoles y productos donados por el gobierno mexicano hoy se venden en tiendas militares en dólares, lejos del pueblo al que iban destinados. Azteca Noticias verificó: la caridad… pic.twitter.com/qF5yL4sU7J

El envío tenía como objetivo aliviar la profunda crisis económica y de abastecimiento que atraviesa Cuba.

Sin embargo, según la investigación, gran parte de los productos nunca llegó a los ciudadanos , sino que habría sido redirigida a empresas y distribuidoras vinculadas al aparato militar.

El informe señala que alimentos básicos, incluidos frijoles y otros víveres donados , aparecieron posteriormente en tiendas donde los productos se venden en moneda fuerte (dólares o divisas extranjeras) .

Estas tiendas suelen estar controladas por conglomerados empresariales ligados al sector militar cubano, que manejan gran parte del comercio minorista en la isla.

La situación ha provocado indignación entre ciudadanos y analistas, que denuncian que la ayuda humanitaria terminó convertida en un negocio lucrativo.

Críticas por el destino de la ayuda

Según la investigación, algunos de los productos también habrían terminado en tiendas administradas por estructuras económicas controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, lo que refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en la distribución de ayuda internacional.

Diversos observadores han advertido que el caso podría afectar la confianza internacional en futuros programas de ayuda destinados al país.

Crisis económica en la isla

La polémica surge en medio de una grave crisis económica en Cuba, marcada por:

escasez de alimentos

apagones prolongados

inflación creciente

colapso de servicios básicos

En ese contexto, organizaciones y gobiernos extranjeros han enviado ayuda humanitaria para aliviar la situación de la población.

Sin embargo, denuncias como esta reavivan el debate sobre si esa ayuda realmente llega al pueblo cubano.