La "Barbie estafadora" Diana Ruvalcaba bajo denuncias por presuntos incumplimientos de servicios profesionales en Mexico

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Diversas personas en El estado de Baja California Norte y Ciudad de México han comenzado a denunciar públicamente presuntos incumplimientos relacionados con servicios profesionales ofrecidos por la supuesta licenciada Diana Ruvalcaba, quien se promociona en redes sociales como profesional en el área de comunicación, producción audiovisual y asesoría en distintos proyectos.

De acuerdo con testimonios recopilados por América Noticias, varios clientes aseguran haber contratado servicios que, según indican, no habrían sido cumplidos en los términos ni en los tiempos acordados.

Algunos de los denunciantes señalan además que los servicios ofrecidos incluían asesorías relacionadas con temas legales, lo que ha generado cuestionamientos entre quienes aseguran haber confiado en su representación profesional.

Según relatan las personas afectadas, entre los principales reclamos se encuentran retrasos prolongados, falta de respuesta y compromisos que, de acuerdo con sus testimonios, no habrían sido completados.

Estas denuncias han comenzado a circular en redes sociales, donde varios usuarios han pedido precaución a quienes estén considerando contratar servicios similares, recomendándo verificar previamente credenciales profesionales, referencias de trabajo y condiciones contractuales.

La persona mencionada mantiene presencia activa en redes sociales, donde promociona sus actividades profesionales a través de la cuenta:

Instagram: @dianaruvalcabae Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha emitido una respuesta pública por parte de Diana Ruvalcaba respecto a las denuncias mencionadas.