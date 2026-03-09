🚨 ¿EL CHULO YA ESTÁ EN MÉXICO? MENSAJE DEL REGUETONERO DESATA RUMORES

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez , conocido artísticamente como El Chulo , volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un mensaje que sugiere que podría encontrarse en Méxic o , pese a que oficialmente su situación migratoria en Estados Unidos sigue sin aclararse.

El artista, que fue detenido por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement el 22 de enero en su residencia de Miami, permanece envuelto en incertidumbre mientras se define su posible deportación.

En una historia publicada en Instagram, el cantante escribió un mensaje que muchos interpretaron como una pista sobre su posible salida de Estados Unidos.

“Lo que no te mata te hace más fuerte… Gracias México por darle una nueva oportunidad a mi vida y mi carrera”.

La publicación desató especulaciones entre seguidores que interpretaron el mensaje como señal de que el artista habría sido deportado o trasladado a territorio mexicano.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que El Chulo haya sido liberado o deportado , lo que mantiene el misterio sobre su paradero actual.

Arresto y proceso migratorio

El cantante fue arrestado el 22 de enero de 2026 por agentes migratorios estadounidenses debido a una orden de deportación pendiente, según reportes de medios locales.

Tras su detención fue trasladado a un centro de detención migratoria en Florida mientras las autoridades analizan su caso.

Informes oficiales también han señalado supuestos vínculos del artista con la pandilla Latin Kings, acusación que el propio reguetonero ha rechazado públicamente.

El Chulo Mexico

Rumores tras desaparecer del sistema de ICE

En los últimos días surgieron nuevas versiones cuando su nombre desapareció del sistema público de detenidos de ICE, lo que alimentó rumores sobre una posible deportación a un tercer país.

Sin embargo, tampoco existe confirmación oficial de que el artista haya sido enviado a México o a otro destino.

Mientras tanto, fotos que circulan en redes sociales donde supuestamente aparece en México han aumentado la incertidumbre.

El futuro artístico sigue en marcha

En su mensaje, El Chulo también anunció el lanzamiento de nueva música este viernes, lo que sugiere que planea continuar su carrera artística pese a la incertidumbre sobre su situación migratoria.

El caso ha generado un amplio debate dentro de la comunidad cubana en Miami y entre los seguidores del artista, que siguen atentos a cualquier actualización sobre su paradero.