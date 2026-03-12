Influencer cubana Samantha Hernández responde a críticas tras negarse a denunciar a la dictadura cubana

americateve

Samantha Hernández

La influencer cubana Samantha Hernández responde a críticas tras evitar hablar de política y afirma que en democracia cada persona puede tener su opinión

Redacción América Noticias Miami
Samantha Hernández responde a críticas por su postura sobre Cuba: “Existe la democracia y cada uno tiene su opinión”

La influencer cubana Samantha Hernández reaccionó a las críticas que recibió en redes sociales después de publicar un video en el que explicó por qué evita hablar de política o pronunciarse públicamente sobre la situación en Cuba.

Tras la polémica generada por sus declaraciones, la creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para aclarar su postura y responder a quienes cuestionaron su silencio sobre temas políticos.

En su mensaje, Hernández afirmó que conoce perfectamente la realidad que atraviesa la isla, marcada por la crisis económica, los apagones y la falta de libertades.

Obvio que sé que en Cuba hay una dictadura, obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz ni agua, que no hay medicamentos; que si hablas te meten preso”, expresó.

La influencer también recordó que muchos cubanos han emigrado precisamente por esa situación.

Emigramos por todo esto porque no tenemos ningún futuro dentro de la isla”, agregó.

Críticas y polémica en redes sociales

Las declaraciones iniciales de Hernández generaron un intenso debate entre usuarios de redes sociales, donde algunos seguidores le reprocharon no posicionarse de forma más activa sobre la situación política en Cuba.

Ante las críticas, la influencer sostuvo que parte del problema radica en cómo se difunden los contenidos en internet, donde fragmentos de videos pueden sacarse de contexto para generar polémica.

También sé que muchas personas son fanáticos que graban pantalla y cortan un pedacito para causar conversación e irse viral”, comentó.

“Cada persona tiene derecho a su opinión”

Hernández explicó que precisamente por esa dinámica de redes sociales prefiere evitar debates políticos públicos, especialmente cuando sus palabras pueden ser interpretadas de distintas maneras.

En ese sentido, defendió el valor de la libertad de expresión en países democráticos.

Por eso vivimos en Estados Unidos y otros países libres, porque existe la democracia y cada uno tiene su opinión, que debe ser respetada, así sea errónea o no”, afirmó.

Influencers cubanos y política

El caso refleja un debate recurrente dentro de la comunidad digital cubana, donde influencers y creadores de contenido suelen enfrentar presión para pronunciarse sobre la situación política de la isla.

Mientras algunos optan por posicionamientos abiertos, otros prefieren mantener su contenido enfocado en entretenimiento o vida personal, evitando discusiones políticas.

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de debate sobre Cuba, especialmente entre jóvenes emigrados que viven en Estados Unidos, España y otros países.

