Jonathan Majors admite en audio haber estrangulado a su exnovia Grace Jabbari

En el audio de 28 segundos, Majors expresa su vergüenza por su comportamiento, afirmando: "Me avergüenza... Nunca he sido agresivo con una mujer antes. Nunca he agredido a una mujer... Te agredí a ti". A lo que Jabbari responde: "Me estrangulaste y me empujaste contra el coche". Majors confirma su acción diciendo: "Sí, todas esas cosas entran en 'agredir', sí. Eso nunca me había pasado".