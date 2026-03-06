Cineasta cubano Lester Hamlet se recupera tras cirugía de corazón abierto y lanzan campaña de ayuda

El cineasta cubano Lester Hamlet Veira se encuentra en proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía de corazón abierto tras sufrir dos infartos, una situación que lo mantendrá varios meses sin poder trabajar.

La información fue dada a conocer por el dramaturgo Iran Capote , quien explicó en redes sociales que amigos y colaboradores del director iniciaron una campaña solidaria para ayudarlo durante su recuperación.

Según detalló, la operación fue exitosa, pero el proceso de recuperación será prolongado.

De acuerdo con la campaña publicada en la plataforma GoFundMe , los médicos realizaron un doble bypass coronario luego de considerar urgente la intervención para salvar la vida del realizador.

Los especialistas indicaron que Hamlet deberá permanecer al menos tres meses sin trabajar , mientras que la recuperación completa podría extenderse entre seis y ocho meses antes de retomar sus actividades profesionales.

Durante ese período, el director deberá afrontar gastos relacionados con:

vivienda

medicamentos

alimentación

tratamiento médico y rehabilitación

Campaña solidaria para apoyar su recuperación

Amigos cercanos del cineasta crearon una campaña para ayudar a cubrir los gastos básicos mientras se recupera.

El mensaje publicado en la plataforma de recaudación destaca la trayectoria y el carácter del realizador.

“Quienes lo conocemos sabemos que es una persona trabajadora, generosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Hoy es él quien necesita el apoyo de su comunidad”.

La iniciativa tiene como meta recaudar 25.000 dólares para cubrir los costos durante el proceso de recuperación.

Hasta ahora, la campaña ha logrado reunir 3.645 dólares mediante 46 donaciones, mientras los organizadores continúan pidiendo apoyo y difusión.

Llamado a la solidaridad

Los promotores de la campaña también solicitaron que quienes no puedan contribuir económicamente compartan la iniciativa para ampliar su alcance.

La recuperación del cineasta podría extenderse varios meses, por lo que el respaldo de la comunidad artística y del público será clave durante esta etapa.