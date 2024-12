Bad Bunny y los rumores sobre su orientación sexual: ¿Qué hay detrás?

A pesar de las especulaciones, Bad Bunny ha dejado claro en varias ocasiones que se identifica como heterosexual. En una entrevista con Los Ángeles Times, afirmó: «Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida, pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres». Sin embargo, su estilo de vida y su apoyo a la comunidad LGBTQIA+ han llevado a algunos a pensar que podría ser más fluido en su sexualidad.