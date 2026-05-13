¿Díaz-Canel tiene los días contados? La dura respuesta de TRUMP

El presidente de United States , Donald Trump , calificó este martes a Cuba como una “nación fallida” al ser consultado sobre el futuro político de Miguel Díaz-Canel .

La pregunta fue realizada por el periodista colombiano Juan Camilo Merlano antes de que Trump partiera hacia China para una visita oficial.

“Cuba no está yendo bien. Es una nación fallida. Y vamos a estar hablando sobre Cuba en el momento correcto”, afirmó el mandatario estadounidense.

Le preguntamos al presidente Trump si el presidente de Cuba @DiazCanelB tiene los días contados “No les está yendo bien, a Cuba no le está yendo bien, es una nación fallida y vamos a estar hablando sobre Cuba en el momento correcto”. pic.twitter.com/BoasvkhTvR

Horas antes de sus declaraciones, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social donde volvió a referirse al deterioro de la situación cubana.

“Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”, escribió el presidente.

El mensaje llega en un contexto de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por nuevas sanciones económicas, restricciones energéticas y presión diplomática.

La presión de EEUU sobre Cuba sigue aumentando

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha endurecido significativamente la política hacia Cuba.

Entre las medidas recientes destacan:

Más de 240 sanciones nuevas

Restricciones contra GAESA

Presión sobre importaciones energéticas

Sanciones financieras y comerciales

Interceptación de cargamentos petroleros

La administración estadounidense sostiene que las medidas buscan debilitar las estructuras económicas controladas por el régimen cubano.

Marco Rubio intensifica la ofensiva contra La Habana

El secretario de Estado Marco Rubio anunció recientemente nuevas sanciones contra GAESA y funcionarios vinculados al aparato estatal cubano.

Rubio calificó al conglomerado militar como:

“El corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”.

Además, ofreció ayuda humanitaria condicionada a que el régimen permita su distribución dentro de la isla.

La crisis económica en Cuba se agrava

Las declaraciones de Trump coinciden con uno de los momentos económicos más complejos para Cuba en décadas.

Actualmente la isla enfrenta:

Apagones de hasta 25 horas

Escasez de combustible

Caída del turismo

Inflación creciente

Crisis energética nacional

Diversos organismos internacionales proyectan una fuerte contracción económica para 2026.

Trump mantiene abierta la puerta a negociar

Pese al endurecimiento de las sanciones, Trump también ha dejado señales de apertura hacia posibles conversaciones con La Habana.

En meses recientes:

Confirmó contactos “al más alto nivel”

Habló de posibles acuerdos futuros

Mencionó públicamente negociaciones indirectas

Sin embargo, Washington mantiene como prioridad presionar al régimen cubano para impulsar cambios políticos y económicos.

La tensión geopolítica también involucra a China

Las declaraciones ocurren además antes del viaje oficial de Trump a China, donde se reunirá con Xi Jinping.

Pekín ha pedido recientemente el levantamiento de sanciones contra Cuba, convirtiendo el tema cubano en un nuevo punto de tensión dentro de la disputa geopolítica global.