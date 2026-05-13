¿Díaz-Canel tiene los días contados? La dura respuesta de TRUMP

Trump responde sobre Díaz-Canel y sacude el escenario político cubano
El presidente de United States, Donald Trump, calificó este martes a Cuba como una “nación fallida” al ser consultado sobre el futuro político de Miguel Díaz-Canel.
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Trump calificó a Cuba de “nación fallida” y dejó abierta la posibilidad de futuras acciones y negociaciones sobre la isla
El presidente de United States, Donald Trump, calificó este martes a Cuba como una “nación fallida” al ser consultado sobre el futuro político de Miguel Díaz-Canel.
La pregunta fue realizada por el periodista colombiano Juan Camilo Merlano antes de que Trump partiera hacia China para una visita oficial.
“Cuba no está yendo bien. Es una nación fallida. Y vamos a estar hablando sobre Cuba en el momento correcto”, afirmó el mandatario estadounidense.
Horas antes de sus declaraciones, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social donde volvió a referirse al deterioro de la situación cubana.
“Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”, escribió el presidente.
El mensaje llega en un contexto de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por nuevas sanciones económicas, restricciones energéticas y presión diplomática.
La presión de EEUU sobre Cuba sigue aumentando
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha endurecido significativamente la política hacia Cuba.
Entre las medidas recientes destacan:
Más de 240 sanciones nuevas
Restricciones contra GAESA
Presión sobre importaciones energéticas
Sanciones financieras y comerciales
Interceptación de cargamentos petroleros
La administración estadounidense sostiene que las medidas buscan debilitar las estructuras económicas controladas por el régimen cubano.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció recientemente nuevas sanciones contra GAESA y funcionarios vinculados al aparato estatal cubano.
Rubio calificó al conglomerado militar como:
“El corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”.
Además, ofreció ayuda humanitaria condicionada a que el régimen permita su distribución dentro de la isla.
La crisis económica en Cuba se agrava
Las declaraciones de Trump coinciden con uno de los momentos económicos más complejos para Cuba en décadas.
Actualmente la isla enfrenta:
Apagones de hasta 25 horas
Escasez de combustible
Caída del turismo
Inflación creciente
Crisis energética nacional
Diversos organismos internacionales proyectan una fuerte contracción económica para 2026.
Pese al endurecimiento de las sanciones, Trump también ha dejado señales de apertura hacia posibles conversaciones con La Habana.
En meses recientes:
Confirmó contactos “al más alto nivel”
Habló de posibles acuerdos futuros
Mencionó públicamente negociaciones indirectas
Sin embargo, Washington mantiene como prioridad presionar al régimen cubano para impulsar cambios políticos y económicos.
La tensión geopolítica también involucra a China
Las declaraciones ocurren además antes del viaje oficial de Trump a China, donde se reunirá con Xi Jinping.
Pekín ha pedido recientemente el levantamiento de sanciones contra Cuba, convirtiendo el tema cubano en un nuevo punto de tensión dentro de la disputa geopolítica global.
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